Банк России считает нецелесообразным увеличить зарплаты гражданам за счет средств ФНБ
Первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов на заседании фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ заявил, что срок, на который может хватить средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), если ими будут обеспечиваться заработные платы граждан, составляет три года.В источнике
Деньги есть, но вы трудитесь: россиянам отказали в повышении зарплат за счет ФНБ
Московский Комсомолец07:30