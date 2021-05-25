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Банк России считает нецелесообразным увеличить зарплаты гражданам за счет средств ФНБ

Первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов на заседании фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ заявил, что срок, на который может хватить средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), если ими будут обеспечиваться заработные платы граждан, составляет три года.В источнике
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Подробнее о событии

Деньги есть, но вы трудитесь: россиянам отказали в повышении зарплат за счет ФНБ

Московский Комсомолец07:30

Банк России считает неразумным тратить средства ФНБ на увеличение зарплат гражданам

ТАСС05:57

Главную российскую кубышку не захотели тратить на зарплаты россиян

Lenta.ru06:59

В ЦБ отказались увеличивать зарплаты россиян за счет ФНБ

Профиль06:31

В ЦБ назвали неразумным тратить средства ФНБ на зарплаты граждан

News.ru06:12

В Центробанке отказались тратить резервы на зарплаты россиян

URA.Ru07:05

Для повышения качества жизни россиян надо повышать производительность труда - первый зампред ЦБ РФ

Финмаркет05:42
Интересное

Сайт департамента Минтранса Белоруссии не работает после публикации переговоров с Ryanair

Сайт департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии не открывается после публикации расшифровки переговоров пилота самолета компании Ryanair с белорусским диспетчером перед экстренной посадкой лайнера в Минске 23 мая из-за сообщений о его минировании.
ТАСС10:09

Из релиза о вакцинации в Якутии убрали слово «обязательная»

Говорилось, что 19 мая вышло постановление главного санитарного врача Якутии по обязательной иммунизации населения, к работодателям в Якутии, не обеспечившим обязательную вакцинацию от коронавируса, будут применять крупные штрафы от 200 тысяч рублей, а работник, в случае необоснованного отказа от вакцинирования, может быть не допущен к работе.
РИА Новости10:01

Австралиец использует четыре видеокарты Radeon R9 390 для майнинга и обогрева дома. А средствами от добычи Ethereum оплачивает счета за электричество

Как пишет источник, один из жителей Австралии установил в серверный корпус четыре старые видеокарты Radeon R9 390 и подключил их к тепловому насосу своего жилища: в холодное время года охлаждённый воздух с улицы поступает в этот корпус, нагревается в нём и дальше тепловым насосом разносится по комнатам, обогревая их.
iXBT.com10:12

«Севилья» ведет переговоры с «Рубином» по Кварацхелии

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 15 млн евро.В прошедшем сезоне РПЛ Кварацхелия провел 23 матча, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи, а «Рубин» занял четвертое место в турнирной таблице и отобрался в Лигу конференций.
Metaratings10:18

Российский турбизнес подсчитал потери из-за пандемии

Доходность туристического рынка России упала на 60% в 2021 году, а потери отрасли составили 1,3 триллиона рублей, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин во вторник на 14-й международной конференции Digital Aviation & Travel Forum.
Smotrim.ru08:54