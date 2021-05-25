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Банк России считает нецелесообразным увеличить зарплаты гражданам за счет средств ФНБ

Первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов на заседании фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ заявил, что срок, на который может хватить средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), если ими будут обеспечиваться заработные платы граждан, составляет три года.В источнике
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Подробнее о событии

Деньги есть, но вы трудитесь: россиянам отказали в повышении зарплат за счет ФНБ

Московский Комсомолец07:30

Банк России считает неразумным тратить средства ФНБ на увеличение зарплат гражданам

ТАСС05:57

Главную российскую кубышку не захотели тратить на зарплаты россиян

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Из релиза о вакцинации в Якутии убрали слово «обязательная»

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Интерфакс07:40