Первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов на заседании фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ заявил, что срок, на который может хватить средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), если ими будут обеспечиваться заработные платы граждан, составляет три года.

Поделиться