Финансы
Lenta.ruЦентробанк России понизил ключевую ставку
В 2019 году Центробанк опускал ставку пять раз. В октябре прошлого года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, указывая на снижение ожиданий по инфляции, отмечала, что ключевая ставка может падать «более решительно». С тех пор она стала ниже на один процентный пункт.
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с чего всё началось
Это явно ниже графика — глава Банка России в своем заявлении признала снижение инфляции ниже прогнозной траектории, в пресс-релизе ЦБ низкий спрос указывается основным дезинфляционным фактором.Коммерсантъвчера в 14:58
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Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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Загитова упала во время исполнения прыжка на шоу в Цюрихе
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Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
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Названы основные версии крушения вертолета с Хайруллиным на борту
Ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятные метеоусловия рассматриваются в качестве основных версий крушения вертолета Bell 407 в Татарстане с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным на борту, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК.
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Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
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Вооруженные силы Украины планируют разместить в Донбассе две базы, которые будут построены по стандартам НАТО.
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Как уже ранее сообщалось, смартфон Mi 10 Pro будет работать на процессоре Snapdragon 865 и у него будет экран с частотой обновления 120 Гц.
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Тедеско выиграл со «Спартаком» первый трофей
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Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Экономика
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Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s предупредило, что разрастание вспышки коронавируса типа 2019-nCoV и ее превращение в пандемию, то есть эпидемию мирового масштаба, может стать «черным лебедем» большей силы, чем глобальный финансовый кризис 2008 года и последовавшая за ним рецессия.
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Минздрав сообщил о 70 тысячах осложнений в год из-за ошибок врачей
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Украину на Евровидении в этом году может представить грузинский исполнитель
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Сотни компаний по всему миру ожидают, что вспышка коронавируса 2019-nCoV в Китае негативно отразится на их финансовых результатах в первом квартале 2020 года.
Кино
Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»
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Общество
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Председатель комитета Верховной рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова в интервью «Экономической правде» заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста на Украине.
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«Валенсия» лишь раз пробила по воротам «Хетафе» и была разгромлена
Соседи по турнирной таблице чемпионата Испании «Хетафе» и «Валенсия» играли в 23-м туре Ла Лиги.