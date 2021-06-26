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Банк России с июля свернет часть введенных из-за COVID-19 послаблений

Банк России с 1 июля свернет ряд мер поддержки граждан и бизнеса, которые были введены на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
Известия
В частности, истекает срок рекомендации о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам и малому и среднему бизнесу.
Аргументы и Факты
Также к началу июля банкам нужно будет в полном объеме сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса и реструктурированным из-за пандемии.
Комсомольская правда
По данным ЦБ, кредитные организации реструктурировали долги россиян на 940,4 миллиарда рублей, задолженность небольшого бизнеса — на 925,3 миллиарда рублей.
РИА Новости

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