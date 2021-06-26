ИзвестияБанк России с июля свернет часть введенных из-за COVID-19 послабленийБанк России с 1 июля свернет ряд мер поддержки граждан и бизнеса, которые были введены на фоне пандемии коронавирусной инфекции.ИзвестияВ частности, истекает срок рекомендации о реструктуризации кредитов пострадавшим от коронавируса гражданам и малому и среднему бизнесу.Аргументы и ФактыТакже к началу июля банкам нужно будет в полном объеме сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса и реструктурированным из-за пандемии.Комсомольская правдаПо данным ЦБ, кредитные организации реструктурировали долги россиян на 940,4 миллиарда рублей, задолженность небольшого бизнеса — на 925,3 миллиарда рублей.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияLife.ruНародные новостиЭкономика сегодняОбщественная служба новостейТК ЗвездаНациональная служба новостейАБНТелеканал 360°Газета.RuФАНПодробнее о событииБанк России начал отменять коронавирусные послабления для россиян и бизнесаТелеканал 360°02:27Коронавирусные послабления Центробанка РФ частично отменят с 1 июляЭкономика сегодня03:10Центробанк отменит часть послаблений из-за COVID-19Национальная служба новостей02:40Центробанк снимет часть введенных из-за COVID послабленийРЕН ТВ03:17Центробанк начал «сворачивать» коронавирусные послабленияLenta.ru01:44Банк России с июля свернет часть введенных из-за COVID-19 послабленийИзвестия01:38Банк России сворачивает «ковидные» послабленияПРАЙМ01:11Показать ещёОценить69Поделиться