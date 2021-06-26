Банк России с июля свернет часть введенных из-за COVID-19 послаблений
Банк России с 1 июля свернет ряд мер поддержки граждан и бизнеса, которые были введены на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте регулятора.В источнике
С чего всё началось
ЦБ с 1 июля сворачивает часть послаблений, принятых в пандемию для поддержки граждан и бизнеса
Так, Банк России несколько раз продлевал рекомендацию кредиторам реструктуризировать ссуды гражданам, а также малому и среднему бизнесу, финансовое положение которых ухудшилось из-за пандемии, и не начислять им штрафы за просрочки.
РИА Новости01:55