Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанк России снизил ключевую ставку

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 6,25 процента годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора. В Банке России объяснили такое решение тем, что снижение инфляции проходит быстрее, чем ожидалось, а повышение темпов роста экономики пока нельзя назвать устойчивым.
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Банк России: продолжится ли снижение ставок?

Вести.Финансвчера в 16:01

Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку

ТАСС13 декабря в 06:06

Реакция рынков на решение по ставке было крайне сдержанной

Finam.Ru13 декабря в 13:00

Банк России снова снизил ключевую ставку – до шести с четвертью процента годовых

Эхо Москвы13 декабря в 10:05

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

Urbc.Ru13 декабря в 05:35

Эксперт прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

RT на русском13 декабря в 12:48

Эксперты оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 6,25%

Газета.Ru13 декабря в 06:47
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Космос

SpaceX сделает спутники Starlink менее заметными для астрономов

Один из следующих спутников системы Starlink будет обработан специальным покрытием, делающим его менее заметным на ночном небе, рассказала главный операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл.
REGNUM 02:07
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Политика

Песков: позиции Путина и Зеленского не совпадают по ряду вопросов

Президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский начали диалог, однако в настоящее время им не удается достичь согласия по целому ряду вопросов.
ТАСС 02:44
Общество

Убыль населения в России станет рекордно высокой за 11 лет

Компенсировать естественную убыль населения может миграция, но в последнее время она не справляется с этой задачей, - рассказал "Эху" старший научный сотрудник Института демографии Никита Мкртчян.
Эхо Москвы 13 декабря в 10:00
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье затонул большой плавучий док ПД-16 со списанной и выведенной из состава флота подводной лодкой Б-380.
РИА Новости 02:32
Технологии

Компания Sony разработала новый дизайн для PlayStation 5

Goroday.ru 02:37
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Единоборства

Камару Усман нокаутировал Колби Ковингтона в пятом раунде

Allboxing.ru 01:57
Единоборства

Александр Шлеменко победил Дэвида Бранча удушающим приемом

Ближе к концу раунда бойцы вернулись в стойку, где Шлеменко начал вкладываться в каждый свой удар.
Allboxing.ru вчера в 12:35
Общество

Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»

Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
ТАСС вчера в 12:21
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
Фигурное катание

Тутберидзе жестко ответила на критику Тарасовой и Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе вместе с командой, в которую входят тренеры Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз, жестко ответила на критику Евгения Плющенко и советского тренера Татьяны Тарасовой в адрес олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
МК-Спорт 02:54
Происшествия

Глава ОСК рассказал о продолжении ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ремонтные работы на авианосце «Адмирал Кузнецов» продолжаются, сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Известия вчера в 06:03
Спорт

Голикова победила на дистанции 500 м на этапе Кубка мира в Нагано

РИА Новости 02:35
Шоу-бизнес

Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
РИА Новости 13 декабря в 03:13
Единоборства

Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса и защитил титул WBO

В главном бою боксерского вечера в Нью-Йорке (США) встречались чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд и Эгидиюс Каваляускас из Литвы.
Матч ТВ 00:35
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика

Пушков заявил о мрачном сценарии для Европы из-за испытания ракеты США

Российский сенатор Алексей Пушков обозначил главную опасность, которую представляют для Европы испытания Америкой баллистической ракеты средней дальности.
РЕН ТВ вчера в 00:18
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Филиппин

Возле побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
RT на русском 01:38
Игры

Microsoft показала консоль Xbox Series X

Приставка получила название Xbox Series X. Отмечается, что процессор новой консоли будет в 4 раза мощнее Xbox One X, в ней будет поддерживаться трассировка лучей, 8K (от 60 FPS до 120 FPS) Выход Xbox Series X намечен на конец 2020 года.
Матч ТВ вчера в 03:46
Здоровье

Неудачи в похудении объяснили дефицитом одного микроэлемента

Многие люди не могут сбросить лишний вес из-за дефицита железа в организме.
Пятый канал вчера в 00:00
Здоровье

Врачи назвали продукты, образующие камни в почках

Ученые назвали главные причины образования камней в почках.
ToDay News Ufa 13 декабря в 11:16
Футбол

Гинер рассказал, как из ЦСКА сделают футбольный суперклуб

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на сообщения о переходе 75 процентов акций команды к госкорпорации ВЭБ.
Московский Комсомолец 13 декабря в 11:43
Политика

Глава ПЦУ объявил о ликвидации Киевского патриархата

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь перестанут существовать.
Газета.Ru вчера в 06:34
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Елена Малышева назвала бессонницу «легкой мелочью» на фоне других серьезных проблем со здоровьем, которые рафинированные углеводы могут вызвать.
ToDay News Ufa вчера в 02:52
Общество

Комиссия Казначейства России проверит долги ЕАО на 1 млрд рублей

Комиссия Казначейства России прибудет в Еврейскую автономную область, чтобы проверить структуру скопившихся долгов региона перед поставщиками коммунальных услуг и по другим направлениям на сумму более 1 млрд рублей.
ТАСС 00:53
Общество

В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в российской столице до понедельника из-за снега, а в Московской области до вторника из-за ветра и гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
РИА Новости 01:08
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