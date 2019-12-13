Экономика
Lenta.ruБанк России снизил ключевую ставку
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 6,25 процента годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора. В Банке России объяснили такое решение тем, что снижение инфляции проходит быстрее, чем ожидалось, а повышение темпов роста экономики пока нельзя назвать устойчивым.
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Банк России снова снизил ключевую ставку – до шести с четвертью процента годовых
Эхо Москвы13 декабря в 10:05
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