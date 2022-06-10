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Банк России снизил ключевую ставку до 9,5%

Большинство (8 из 18) опрошенных «Ведомостями» аналитиков ожидали снижения ключевой ставки до 10%, еще шестеро – в диапазоне до 9-10%.
Ведомости
Как сообщили
 в пресс-службе регулятора, по оценке на 3 июня, годовая инфляция снизилась до 17,0% (после 17,8% в апреле), что значительно ниже апрельского прогноза.
Собака.ru
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0–17,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает ЦБ РФ.
Финмаркет
Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Финмаркет

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