По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0–17,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает ЦБ РФ.