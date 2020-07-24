Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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Российский Центробанк снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Эхо Москвы25 июля в 00:33
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Политика
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ
«В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев.
РБК 14:27
Политика
Путин обсудил с Зеленским урегулирование конфликта в Донбассе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Кремля.
ФАН вчера в 12:22
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Футбол
Московское «Динамо» объявило об уходе семи футболистов
РИА Новости 02:59
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Происшествия
В Москве река Яуза затопила улицы: кадры из соцсетей
Московский Комсомолец 11:58
Футбол
Владелец «Динамо» Суркис: тренер у команды есть
Газета.Ru 12:44
Общество
В Астраханской области 17 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ребята сдали экзамен на 100 баллов. В связи со сложившейся эпидобстановкой ЕГЭ в этом году проходило необычно.
Астрахань FM 09:53
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
Общество
Шведы остались в восторге от российской подлодки и машущего из нее человека
Жители Швеции разразились комплиментами в адрес российской подводной лодки, которая всплыла недалеко от них во время водного путешествия.
Газета.Ru 11:43
Шоу-бизнес
Фоменко заявил о домогательствах в институте
Актёр и шоумен Николай Фоменко рассказал на своей странице в Instagram домогательствах, которые были в молодости от преподавателя.
Вестник 13:30
Общество
С 1 августа в Тульской области откроются кинотеатры и фуд-корты
Сегодня, 27 июля, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности.
Первый Тульский 12:09
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Вид на жительство в других странах и второе гражданство стали альтернативой выездным визам, утверждает Forbes.
BFM.ru 13:49
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor 25 июля в 23:40
Происшествия
Поставка российского газа в Грецию остановлена из-за аварии в Болгарии
На юго-западе Болгарии произошел разрыв трубопровода, через который российский природный газ поступает в Грецию.
Коммерсантъ 12:04
Технологии
Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России
Международная платежная система Mastercard объявила о запуске сервиса для безналичной оплаты чаевых Mastercard Transfer HUB в России.
Деловое.ТВ 11:43
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии
Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии, считают эпидемиологическую обстановку в республике благополучной, сообщает пресс-служба абхазского минздрава.
РИА Новости 09:19
Футбол
«Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена
Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.
Российская газета 08:30
Футбол
«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Лестер» заинтересованы в услугах Коутиньо
Согласно информации портала Sport. es, услугами бразильского хавбека интересуется ряд английских грандов, в их числе — «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Лестер».
REGNUM 14:47
Технологии
Instagram уличен в слежке за пользователями
Inc-news.ru 12:02
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:49
Происшествия
В Самаре при взрыве пострадал полицейский
Полицейский, прибывший по вызову о семейном скандале, получил легкие травмы при взрыве в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 14:43
Кино
Хидэо Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля
Венецианский кинофестиваль, который пройдет со 2 по 12 сентября, объявил жюри основного конкурса и дополнительных программ.
РБК 05:34
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
В последний раз золото стоило больше 1910 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Вечерняя Москва вчера в 23:56
Политика
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера.
РИА Новости 14:22
Политика
Глава Зауралья заявил о потерях казны региона из-за пандемии
По выпадающим доходам власти Зауралья будут активно работать с правительством России, заявил глава региона Вадим Шумков в интервью Znak.com.
REGNUM 14:08
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в 61 год станет ведущей «Дома-2»
Лариса Гузеева станет ведущей телепроекта «Дом-2» на ТНТ, передаёт osnmedia.ru.Гузеева появится в эфире 1 сентября.
Вестник 13:10