Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.

Политика МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде за флаги ЛГБТ «В МИДе оперативно отреагировали на наше обращение — в адрес посольств США, Великобритании и Канады направлены ноты протеста, в которых подчеркнуто, что их действия нарушили положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и национального законодательства Российской Федерации», — пояснил Пискарев. 204

Общество Тимати сообщил об уходе из Black Star Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. 216

Общество За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода. 709

Шоу-бизнес Фоменко заявил о домогательствах в институте Актёр и шоумен Николай Фоменко рассказал на своей странице в Instagram домогательствах, которые были в молодости от преподавателя. 3

Общество С 1 августа в Тульской области откроются кинотеатры и фуд-корты Сегодня, 27 июля, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности.

Технологии Mastercard запустила сервис безналичных чаевых для жителей России Международная платежная система Mastercard объявила о запуске сервиса для безналичной оплаты чаевых Mastercard Transfer HUB в России. 4

Общество Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую обстановку в Абхазии Представители Роспотребнадзора, находившиеся с инспекцией туристических объектов в Абхазии, считают эпидемиологическую обстановку в республике благополучной, сообщает пресс-служба абхазского минздрава. 41

Футбол «Зенит» объявил о покупке защитника «Ливерпуля» Ловрена Чемпион России по футболу "Зенит" объявил о покупке хорватского защитника "Ливерпуля" Деяна Ловрена.

Футбол «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Лестер» заинтересованы в услугах Коутиньо Согласно информации портала Sport. es, услугами бразильского хавбека интересуется ряд английских грандов, в их числе — «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Лестер».

Политика В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 1K

Происшествия В Самаре при взрыве пострадал полицейский Полицейский, прибывший по вызову о семейном скандале, получил легкие травмы при взрыве в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. 1

Кино Хидэо Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля Венецианский кинофестиваль, который пройдет со 2 по 12 сентября, объявил жюри основного конкурса и дополнительных программ. 4

Экономика Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года В последний раз золото стоило больше 1910 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали 1923,7 доллара. 63

Политика Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили напряженность между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Сирии и Ливии, сообщила администрация турецкого лидера. 3