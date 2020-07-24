Финансы

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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ЦБ России снизил ключевую ставку до исторического минимума

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После сильного ливня потоки воды хлынули в переход на станции МЦК "Ботанический сад".
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Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России

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Предполагается, что корабли будут находиться в порту Одессы до 28 июля.
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Происшествия

Подозреваемый в расчленении жены топором в Петербурге признал вину

Мужчина, которого подозревают в убийстве супруги и расчленении ее тела топором, признал свою вину.
Газета.Ru 10:03
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Экономика

После отмены ЕНВД налоговая нагрузка в РФ вырастет в три раза – версия

Москва, 24 июля 2020, 16:05 — REGNUM Отмена с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к тому, что муниципальные районы лишатся части своих доходов, считает доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.
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Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

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Эксперты пока не ожидают евро по 90 рублей

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Пожарные локализовали возгорание в женском СИЗО-6 в московском районе Печатники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

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В Крыму мужчина ранил ножом врача скорой помощи

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