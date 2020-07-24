Финансы

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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с чего всё началось
Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. — с 4,5% до 4,25% годовых, сообщается
 на сайте регулятора.
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Главное управление МВД по Москве сообщило о задержании более 25 человек, участвовавших в нескольких массовых драках на юго-востоке столицы.
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ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля

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Политика

Зеленский назвал условие для прекращения огня в Донбассе с 27 июля

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News.ru вчера в 11:05
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Общество

Генпрокуратура Белоруссии предъявила Бабарико новое обвинение

Бывшему главе Белгазпромбанка и незарегистрированному кандидату в президенты Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупом размере в составе организованной группы, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии.
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Общество

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Футбол

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Президент РФС Александр Дюков поделился мнением об отношениях «Зенита» и «Спартака».
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
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Политика

В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

РИА Новости 07:34
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Общество

В Кузбассе шесть человек заразились коронавирусом в детском лагере

Двое детей и четверо взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка", несмотря на то, что в учреждении соблюдались все требования Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства образования и науки.
РИА Новости 07:48
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Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, с какими людьми предпочитает близкие отношения, а также отметила, что часто сталкивается с лицемерием в жизни.
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Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры

Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым

Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
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Российские С-400 сбивают шапку с головы гегемонистов

Нельзя исключить, что ЗРК С-400 турецкое руководство решило купить у России не только потому, что этот комплекс объективно самый лучший в мире, но и потому, что похожий комплекс, хотя и с более низкими тактико-техническими характеристиками С-300, тоже российского производства, стоит на вооружении давнего недруга и соперника Анкары – в соседней Греции.
Sputnik Азербайджан 11:50
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Экономика

Набиуллина выступила против идеи хеджирования цен на нефть

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, комментируя идею адаптировать под российские условия мексиканскую практику хеджирования цены на нефть.
REGNUM 09:41
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Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
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Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае

В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства.
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Общество

В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ по истории

Москва, 24 июля 2020, 10:13 — REGNUM Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2020 году улучшились по сравнению с 2019 годом.
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Президент РФС рассказал о скандальной игре и отношении к Прядкину

Президент РФС Александр Дюков озвучил претензию к главе РПЛ Сергею Прядкину по поводу матча «Сочи» — «Ростов».
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Общество

Сбербанк оценил долю рассчитывающих на господдержку россиян

Практически каждый второй россиянин рассчитывает на государственную поддержку в кризис.
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Политика

В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»

В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
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Политика

Китай объявил о закрытии консульства США в городе Чэнду

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду (провинция Сычуань).
РБК 00:19
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Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Футбол

Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа

Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен может перейти в «Зенит» за 10,9 млн фунтов

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» предложил за защитника «Ливерпуля» Ловрена 9 млн фунтов, однако английский клуб хотел выручить за хорвата в 15 млн фунтов.
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Милонов предложил вернуть в паспорта россиян отметку о национальности

Гражданам России могут предложить добровольно отмечать свою национальность в паспорте.
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