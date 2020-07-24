с чего всё началось

Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.

Общество ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).

Политика Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ обстановку на границе Азербайджана и Армении, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 117

Общество Генпрокуратура Белоруссии предъявила Бабарико новое обвинение Бывшему главе Белгазпромбанка и незарегистрированному кандидату в президенты Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупом размере в составе организованной группы, сообщила Генеральная прокуратура Белоруссии. 2

Единоборства Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.

Общество В Кузбассе шесть человек заразились коронавирусом в детском лагере Двое детей и четверо взрослых, зараженных коронавирусной инфекцией, выявили в детском оздоровительно-образовательном центре "Сибирская сказка", несмотря на то, что в учреждении соблюдались все требования Роспотребнадзора, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства образования и науки. 9

Футбол Жена Семака: «Я так устала от лицемерия и лжи» Анна Семак, жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала, с какими людьми предпочитает близкие отношения, а также отметила, что часто сталкивается с лицемерием в жизни.

Общество Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. 33

Политика Российские С-400 сбивают шапку с головы гегемонистов Нельзя исключить, что ЗРК С-400 турецкое руководство решило купить у России не только потому, что этот комплекс объективно самый лучший в мире, но и потому, что похожий комплекс, хотя и с более низкими тактико-техническими характеристиками С-300, тоже российского производства, стоит на вооружении давнего недруга и соперника Анкары – в соседней Греции. 1

Экономика Набиуллина выступила против идеи хеджирования цен на нефть Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 июля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, комментируя идею адаптировать под российские условия мексиканскую практику хеджирования цены на нефть. 6

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru". 529

Происшествия Человек погиб в столкновении поезда с пожарной машиной на Алтае В Алтайском крае один человек погиб и еще несколько пострадали из-за столкновения грузового поезда с пожарной машиной, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-центре регионального правительства. 10

Общество В Рособрнадзоре оценили результаты ЕГЭ по истории Москва, 24 июля 2020, 10:13 — REGNUM Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2020 году улучшились по сравнению с 2019 годом. 6

Футбол Президент РФС рассказал о скандальной игре и отношении к Прядкину Президент РФС Александр Дюков озвучил претензию к главе РПЛ Сергею Прядкину по поводу матча «Сочи» — «Ростов».

Политика В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон» В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году. 16