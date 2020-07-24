Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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Игры
В Epic Games Store бесплатно раздают Next Up Hero и Tacoma
В Epic Games Store началась новая раздача игр. До 30 июля пользователи магазина могут бесплатно получить Next Up Hero и Tacoma.
Cyber.sports.ru вчера в 14:32
Общество
«Яндекс» обновит систему подписок «Плюс» и повысит цены
«Яндекс» вводит изменения в систему подписок «Плюс» и делает сервис дороже.
Sostav.ru 09:20
Происшествия
В Подмосковье пропал в лесу олимпийский чемпион Иваницкий
В Подмосковье пропал олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий.
Газета.Ru 05:51
Армия и оружие
Эксперт заявил о причастности «Кольчуги» к крушению MH17
Малайзийский Boeing-777 (рейс MH17), в 2014 году потерпевший крушение в Донбассе, был сбит при помощи станций «Кольчуга».
ФАН 02:45
Космос
«Роскосмос» сообщил о проблемах при стыковке «Прогресса» с МКС
РИА Новости 10:21
Единоборства
Майк Тайсон проведет бой с Роем Джонсом
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон проведёт бой с Роем Джонсом-младшим.
МК-Спорт вчера в 14:13
Киберспорт
Анонсирован кооперативный шутер Warhammer 40,000: Darktide
CyberSport.ru 01:58
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
Общество
Россия с 1 августа открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию
С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в такие города Турции, как Анкара и Стамбул.
Государственные Вести 10:14
Общество
Москвич призвал россиян преклонить колени перед мигрантами
Московский Комсомолец 10:04
Наука
Самый древний штамм оспы найден в останках эпохи викингов
ToDay News Ufa 06:38
Происшествия
Москвичка заработала штрафов на миллион рублей за тысячу нарушений ПДД
РИА Новости 06:36
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала фигуру в «солнечном» купальнике
Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко продемонстрировала фигуру в «солнечном» купальнике.
Территория новостей 06:30
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Происшествия
В шахте рудника в Норильске произошло подтопление
Российская газета 10:16
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
Политика
Украинские активисты требуют отделения Хабаровска от России
Украинские активисты устроили в Сети информационную кампанию по отделению Хабаровского края от России, пишет «Антипропаганда».
ФедералПресс 10:07
Общество
Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
Политика
Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора
Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
Наука
Новый протокол управления сновидениями увеличивает креативность
Американские специалисты разработали протокол «прицельной инкубации снов», который позволяет не только фиксировать данные сна, но и задавать ему определенную тематику.
МедиаПоток 00:58
Культура
Минкультуры проработает порядок рассадки зрителей в театрах
Министерство культуры РФ планирует во второй половине августа совместно с Роспотребнадзором обсудить порядок рассадки зрителей в театрах, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.
РИА Новости 09:21
Единоборства
Исмаилов заявил, что победит Емельяненко нокаутом
Российский боец Магомед Исмаилов рассказал, как планирует победить Александра Емельяненко.
РИА Новости 07:14
Космос
Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE
Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
Дни24 11:50
Технологии
Jaguar Land Rover представил бесконтактный сенсорный дисплей
Исследования в лаборатории показали, что пр работе с бесконтактным сенсорным дисплее на 50% сокращается число ошибочных нажатий.
Avtodrug вчера в 05:36
Авто
Ford удвоил производство внедорожника Bronco из-за высокого спроса
Компания Ford увеличила производство нового внедорожника Ford Bronco в связи с высоким спросом на американском авторынке.
Деловое.ТВ вчера в 09:12
Общество
«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля
Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:37
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания вчера в 08:55