Финансы

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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