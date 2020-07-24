Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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с чего всё началось
Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. — с 4,5% до 4,25% годовых, сообщается на сайте регулятора.БИЗНЕС Online06:30
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
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На юго-западе Москвы снова подрались выходцы из Азербайджана и Армении
В Москве произошла очередная драка между представителями азербайджанской и армянской диаспор, сообщил РБК.
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Футбол
«Вест Хэм» намерен продать Ярмоленко и еще двух игроков
Ярмоленко играет за «Вест Хэм» с 2018 года. В текущем сезоне украинец провел 22 матча АПЛ, забил четыре гола, сделал результативный пас.
Бомбардир.ру 14:36
Происшествия
В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик.
ТАСС 16:18
Футбол
«Барселона» намерена выручить € 30 млн с продажи Эмерсона
Сине-гранатовые рассчитывают выручить с продажи 21-летнего бразильца € 30 млн, сообщает Mundo Deportivo.
Чемпионат 16:29
Единоборства
Боец ММА Шлеменко заявил о деградации Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко высказался об итогах боя между россиянами Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.
Газета.Ru 16:26
Происшествия
Экс-чиновник Генпрокуратуры признал вину в насилии над полицейским
Бывший сотрудник Генпрокуратуры Игорь Мыльников признал вину в насилии над полицейским.
Известия 08:22
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
Происшествия
В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК
Женщина, подозреваемая в убийстве заслуженного педагога ВГИК на западе Москвы, задержана, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 22 июля в 13:48
Кино
Составлен рейтинг лучших хоррор-фильмов первой половины 2020 года
Список лучших фильмов ужасов за первое полугодие текущего года составило издание Сollider.
Live24 21 июля в 14:42
Армия и оружие
Армия Израиля сообщила об атаке по целям на юге Сирии
«В ответ наш летательный аппарат нанёс удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащим сирийским вооружённым силам», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:57
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
Здоровье
В Великобритании ограничат продажу фастфуда
Борис Джонсон принял решение об ограничениях после того как узнал, что лишний вес увеличивает риск заболевания COVID-19.
MedikForum.ru 18:02
Здоровье
Астраханская область вошла в топ-5 по педикулёзу
Астраханская область вошла в топ-10 по количеству заражённого вшами населения.
Астраханские новости 02:24
Общество
Около 10 тыс. московских школьников отметят выпускной в Парке Горького
Около 15 тыс. человек посетят общегородской выпускной в Парке Горького в Москве, который проходит в ночь с 24 на 25 июля.
ТАСС 14:33
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
Футбол
Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции
С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
RT на русском 17:13
Экономика
Мишустин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Максимальный размер субсидии в размере 15 тысяч рублей выплачивается в том случае, если россиянин приобретает путевку стоимостью более 75 тыс рублей.
Live24 04:10
Авто
Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России
Компания Skoda представила в России обновленные автомобили 2021 модельного года, доступные к заказу в производство уже в июле.
Автоновости дня 09:23
Авто
Toyota презентовала обновленный логотип
Компания презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
ПРАЙМ 22 июля в 02:31
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news вчера в 14:27
Футбол
«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А
"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Газета.Ru 17:40
Общество
В Рособрнадзоре сообщили о результатах ЕГЭ по истории и физике
Доля ребят, набравших более 80 баллов, тоже осталась на уровне прошлого года и составила 8,5%. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали 302 участника.
Поступи Онлайн 04:43
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 17:34
Происшествия
В Москве начали проверку из-за избиения водителя скорой помощи
В Москве организована служебная проверка по факту избиения охранником водителя скорой помощи в больнице имени Филатова.
RT на русском 15:56
Политика
Уехавший в Москву оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало призвал российские власти «не помогать» Минску
В интервью телеканалу «Дождь» незарегистрированный кандидат в президенты выразил мнение, что деньги от России и Международного валютного фонда идут не белорусскому народу, а в казну, а оттуда «прямо на армию, на внутренние войска».
Эхо Москвы 18:10