Финансы

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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с чего всё началось
Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. — с 4,5% до 4,25% годовых, сообщается
 на сайте регулятора.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:24, Ашберн
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
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В Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве педагога ВГИК

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Экономика

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Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
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Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

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В Великобритании ограничат продажу фастфуда

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MedikForum.ru 18:02
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Астраханская область вошла в топ-5 по педикулёзу

Астраханская область вошла в топ-10 по количеству заражённого вшами населения.
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Около 10 тыс. московских школьников отметят выпускной в Парке Горького

Около 15 тыс. человек посетят общегородской выпускной в Парке Горького в Москве, который проходит в ночь с 24 на 25 июля.
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С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.
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Спутники Илона Маска помешали наблюдать за ярчайшей кометой

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Максимальный размер субсидии в размере 15 тысяч рублей выплачивается в том случае, если россиянин приобретает путевку стоимостью более 75 тыс рублей.
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Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России

Компания Skoda представила в России обновленные автомобили 2021 модельного года, доступные к заказу в производство уже в июле.
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Toyota презентовала обновленный логотип

Компания презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе.
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Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
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Футбол

«Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А

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В Рособрнадзоре сообщили о результатах ЕГЭ по истории и физике

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В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 17:34
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В Москве начали проверку из-за избиения водителя скорой помощи

В Москве организована служебная проверка по факту избиения охранником водителя скорой помощи в больнице имени Филатова.
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Уехавший в Москву оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало призвал российские власти «не помогать» Минску

В интервью телеканалу «Дождь» незарегистрированный кандидат в президенты выразил мнение, что деньги от России и Международного валютного фонда идут не белорусскому народу, а в казну, а оттуда «прямо на армию, на внутренние войска».
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