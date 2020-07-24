с чего всё началось

Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.

Футбол «Вест Хэм» намерен продать Ярмоленко и еще двух игроков Ярмоленко играет за «Вест Хэм» с 2018 года. В текущем сезоне украинец провел 22 матча АПЛ, забил четыре гола, сделал результативный пас.

Происшествия В Крыму во время прогулки пропал трехлетний мальчик Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в крымском селе во время прогулки со старшей сестрой пропал трехлетний мальчик. 6

Единоборства Боец ММА Шлеменко заявил о деградации Емельяненко Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко высказался об итогах боя между россиянами Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

Игры GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа. 537

Общество Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». 866

Здоровье В Великобритании ограничат продажу фастфуда Борис Джонсон принял решение об ограничениях после того как узнал, что лишний вес увеличивает риск заболевания COVID-19.

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 834

Футбол Гол Неймара помог ПСЖ обыграть «Сент-Этьен» и завоевать Кубок Франции С 31-й минуты «Сент-Этьен» играл в меньшинстве из-за удаления Лоика Перрина. ПСЖ в 13-й раз в истории стал обладателем Кубка Франции.

Авто Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России Компания Skoda представила в России обновленные автомобили 2021 модельного года, доступные к заказу в производство уже в июле.

Авто Toyota презентовала обновленный логотип Компания презентовала свой обновленный логотип и типографику бренда в Европе. 86

Футбол «Милан» и «Аталанта» сыграли вничью в Серии А "Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Общество В Рособрнадзоре сообщили о результатах ЕГЭ по истории и физике Доля ребят, набравших более 80 баллов, тоже осталась на уровне прошлого года и составила 8,5%. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали 302 участника. 11

Общество В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 1,5K