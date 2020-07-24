Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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с чего всё началось
Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. — с 4,5% до 4,25% годовых, сообщается на сайте регулятора.БИЗНЕС Online06:30
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«Россияне будут терять деньги»: названы последствия снижения ключевой ставки
Московский Комсомолец10:59
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Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа.
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Согласно линии от БК «Париматч», фаворитом предстоящего боя является Тайсон, победа которого оценивается в 1,50.
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Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
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«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
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ВВС США заказали создание миниатюрных ракет для защиты истребителей
Американские Военно-воздушные силы заказали у компании Raytheon особые миниатюрные ракеты, которые будут использоваться для защиты истребителей.
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Samsung готовит три новых смартфона в линейке S21
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