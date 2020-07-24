с чего всё началось

Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.

Энергетика В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции. 31

Кино Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что открывшиеся после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, поскольку зрители сейчас не готовы к "тяжелым драмам". 106

Политика Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список. 1,8K

Общество Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». 206

Единоборства Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире ACA 107 Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов победил соотечественника Александра Емельяненко на турнире по смешанным единоборствам ACA 107, который проходит в Сочи. 2

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 254

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 574

Общество Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа Россия возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. 1K

Политика В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон» В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году. 25

Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 592

Общество В Пермском крае продлили ограничения из-за коронавируса Власти Пермского края сохранили до 11 августа введенный из-за пандемии COVID-19 запрет на работу для бассейнов, бань, саун, кинотеатров, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства. 36

Финансы ЦБ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей ЦБ РФ 22 июля продал на рынке валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Здоровье Великобритания приготовилась объявить войну фастфуду Как сообщает ToDay News Ufa, власти Великобритании объявляют войну вредной пище.

Кино Компания Paramount отложила «Тихое место 2» и «Топ Ган» на 2021 год Картина «Тихое место 2» ожидалась в кинотеатрах 6 сентября 2020 года, но теперь выйдет 23 апреля 2021-го, а «Топ Ган» переехал с 23 декабря 2020-го на 2 июля 2021 года, сообщает Variety.

Политика Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США. 103

Гаджеты Samsung готовит три новых смартфона в линейке S21 Новые модели будут представлены в первом квартале 2021 года. Компания Samsung выпустит три новых смартфона линейки S21. 3

Футбол Ростислав Мурзагулов объяснил, кто владеет ФК «Уфа» После ухода Шамиля Газизова на пост генерального директора московского «Спартака», в СМИ прошла информация, что свои акции экс-гендиректор «Уфы» передал брату.