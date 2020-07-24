Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
Читать в источнике
Оценить916
с чего всё началось
Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. — с 4,5% до 4,25% годовых, сообщается на сайте регулятора.БИЗНЕС Online06:30
Подробнее о событии
Показать все источники
«Россияне будут терять деньги»: названы последствия снижения ключевой ставки
Московский Комсомолец10:59
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:00, Ашберн
Общество
Режим самоизоляции для пенсионеров продлили в Забайкалье до 23 августа
Режим самоизоляции для забайкальцев в возрасте от 65 лет и старше продлен до 23 августа.
ZAB.RU 09:03
Авто
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Teramont со скидкой до 9%
При покупке в лизинг Volkswagen Teramont в комплектации Origin R4 TSI/162 (220)/8-АКП стоимость автомобиля с учетом скидки составит 3млн 9 тыс. рублей.
Вслух.Ру 06:41
Здоровье
249 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
За 24 часа вылечились от коронавируса 444 пациента – до 13365 человек.
Evo-rus.com 03:57
Происшествия
Шесть человек за сутки погибли в Новосибирской области от коронавируса
Шестерых пациентов умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки, сообщил оперштаб. Это рекордное число за весь период пандемии.
Atas.info вчера в 23:52
Наука
Новый протокол управления сновидениями увеличивает креативность
Американские специалисты разработали протокол «прицельной инкубации снов», который позволяет не только фиксировать данные сна, но и задавать ему определенную тематику.
МедиаПоток 00:58
Космос
Ручка, которая пишет в космосе: придумано не NASA
Популярная механика 22 июля в 13:59
Наука
Учеными из Италии опровергнута одна из теорий вымирания неандертальцев
Ученые исследовали образцы сталагмитов, которые были обнаружены в пещерах Апулии в Италии и с их помощью реконструировали климат, преобладающий на данной территории.
Evo-rus.com 22 июля в 09:21
Футбол
РФС разрешил переименовать ФК «Урожай» в «Кубань»
ФК «Урожай» был создан в 2018 году. Изначально планировалось, что он станет преемником футбольного клуба «Кубань».
Деловая газета. Юг 09:50
Технологии
Jaguar Land Rover представил бесконтактный сенсорный дисплей
Исследования в лаборатории показали, что пр работе с бесконтактным сенсорным дисплее на 50% сокращается число ошибочных нажатий.
Avtodrug вчера в 05:36
Общество
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение
Россия с 1 августа возобновит международное авиасообщение, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 12:28
Музыка
Концертный марафон ко Дню ВМФ покажут онлайн и по ТВ
Большой концертный марафон «Под Андреевским флагом», который проходит в Петербурге ко Дню Военно-Морского флота, в этом году состоится в режиме онлайн.
Gazeta.SPb 07:25
Футбол
«Милан» сыграл вничью с «Аталантой» в 36-м туре чемпионата Италии
Футболисты "Милана" сыграли вничью с "Аталантой" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии. Игра в Милане завершилась со счетом 1:1.
РИА Новости 18:07
Общество
Результаты ЕГЭ по химии в 2020 году хотят отменить
Список высших учебных заведений, в которые поступают с результатами экзамена по химии Стоит отметить, что в РФ насчитывается небольшое количество высших учебных заведений, в которые абитуриенты поступают с результатами экзаменов по химии, профильной математики и русскому языку.
Интересная Россия вчера в 01:40
Общество
Шемякин оценил изменения в памятнике на могиле Высоцкого
Скульптор, художник Михаил Шемякин прокомментировал изменения в памятнике на могиле актёра, поэта и барда Владимира Высоцкого.
RT на русском 16:39
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
Здоровье
Назван простой продукт, вызывающий смертельную гипертонию
Ранее был назван дешевый сок, снижающий шансы умереть от гипертонии.
Профиль 05:52
Экономика
Четыре российских банка увеличили минимальный первый взнос на ипотеку
Издание "Ведомости" опубликовало результаты исследования маркетингового агентства Маrсs, согласно которому понижение ставки по ипотеке зачастую сопровождается ростом минимального первоначального взноса.
Цензуры.Нет 06:45
Финансы
Рубль вечером остается в минусе на фоне внешнего негатива
Рубль к вечеру пятницы компенсировал часть дневного падения против доллара и евро, однако остается в минусе на фоне сохраняющегося внешнего негатива.
ПРАЙМ 14:13
Армия и оружие
США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Вашингтон, 24 июля 2020, 14:14 — REGNUM Космическое командование США и Британское космическое управление обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия.
REGNUM 07:14
Политика
В ЕС предупредили о риске провала переговоров с Британией по Brexit
Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье заявил, что Великобритания и ЕС могут провалить переговоры по дальнейшему взаимодействию после выхода королевства из состава объединения.
Страна Советов on-line вчера в 09:35
Хоккей
Кожевников: Сушинский — это имя в российском хоккее, о таких нельзя вытирать ноги
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал уход Максима Сушинского из «Авангарда».
Чемпионат 17:37
Спорт
Phantasy Star Online 2: New Genesis будет отдельной игрой на новом «движке»
Токио, 24 июля 2020, 17:58 — REGNUM Phantasy Star Online 2: New Genesis станет совершенно новой игрой на новом «движке».
REGNUM 10:58
Единоборства
Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко на турнире АСА 107
Турнир АСА 107 изначально привлекал большое внимание - одной лишь вывески главного поединка Александра Емельяненко с Магомедом Исмаиловым было предостаточно.
Газета.Ru 16:03
Кино
Съемки кинокомикса «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном отложены
Активная фаза съемок должна была начаться еще весной, но была сорвана из-за пандемии.
Киноафиша России вчера в 05:09
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на техническое обслуживание Lada Niva
Дни24 вчера в 05:11
Игры
GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
Общество
Глава Минздрава назвал срок снятия всех ограничений из-за коронавируса
Россия следует курсу, по которому снятие всех ограничений запланировано на февраль, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Газета.Ru 11:13
Происшествия
Союз армян сообщил о встрече с представителями управлений МВД и ФСБ по Москве
На встрече присутствовали замначальника УФСБ Андрей Яценко, замглавы ГУ МВД по столице Игорь Зиновьев и замглавы подмосковного управления МВД Вячеслав Цуркан.
Коммерсантъ 19:30
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов россиян не ниже инфляции
Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже уровня инфляции.
ФАН вчера в 07:13
Общество
Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве
Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 15:24