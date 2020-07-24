с чего всё началось

Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.

Общество Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». 134

Футбол «Манчестер Юнайтед» провел переговоры с «Баварией» по трансферу Комана Английский клуб уже провел переговоры с мюнхенцами на предмет возможного трансфера 24-летнего игрока, сообщает The Athletic.

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 252

Политика США предлагают России создать канал по безопасности в космосе Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил в пятницу: "Мы надеемся, эта встреча позволит нам изучить пути укрепления стабильности и безопасности в космосе, равно как и продвинуться вперед в вопросе разработки норм ответственного поведения в этой очень важной сфере".

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 503

Происшествия В Нижегородской области задержали двух сотрудников ГУФСИН В Нижнем Новгороде суд избрал меру пресечения двум высокопоставленным сотрудникам областного ГУФСИН, которых задержали вчера утром. 8

Политика Клишас назвал сроки рассмотрения закона о сенаторстве экс-президента Закон о праве экс-президента стать сенатором может быть рассмотрен до конца года, но цели "все бегом вносить" нет, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. 3

Политика Суд Киева закрыл дело против президента Украины Владимира Зеленского Печерский районный суд Киева сообщил о закрытии административного дела в отношении украинского лидера Владимира Зеленского.

Общество Сооснователь Apple подал в суд на YouTube за мошеннические видеозаписи Сооснователь Apple Стив Возняк подал иск в Верховный суд штата Калифорния против платформы YouTube и концерна Google из-за мошеннических видео.

Происшествия В Крыму полиция начала поиски пропавшего трехлетнего мальчика В Республике Крым сотрудники полиции приступили к розыску трехлетнего мальчика, пропавшего в пятницу вечером в селе Строгановка.