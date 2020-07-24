с чего всё началось

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%

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