с чего всё началось

Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 26

Шоу-бизнес Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи. 53

Футбол Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт» Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» действует до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА интересуются футболистом «Нима».

Общество Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов Газета утверждает, что проведенная с помощью системы быстрых платежей (СБП) выборочная проверка показала, что номера телефонов из фрагмента базы действительно используются людьми, имена, отчества и первые буквы фамилий которых совпадают с указанными в той же базе. 12

Единоборства Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг Поединок между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 24 июля в Сочи в рамках турнира АСА 107, который проводит организация Absolut Championship Akhmat.Несмотря на все старания организаторов бой пройдет без зрителей. 24

Общество В Рособрнадзоре сообщили о результатах ЕГЭ по истории и физике Доля ребят, набравших более 80 баллов, тоже осталась на уровне прошлого года и составила 8,5%. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали 302 участника. 7

Политика Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США. 101

Политика Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список. 1,8K

Экономика «Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта. 46

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 231

Футбол Хавец согласовал с «Челси» контракт на 5 лет Согласно информации источника, «пенсионеры» согласовали с 21-летним полузащитником долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2025-го года.

Общество Названы две опасности, угрожающие российским туристам в Турции Глава правительства России Михаил Мишустин 24 июля заявил о том, что с 1 августа РФ возобновляет авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. 1

Футбол РФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календарь футбольного сезона-2020/21, Суперкубок России, согласно документу, пройдет 7 августа, сообщается в Telegram-канале РПЛ. 11

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru". 532