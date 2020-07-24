Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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с чего всё началось
Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. — с 4,5% до 4,25% годовых, сообщается на сайте регулятора.БИЗНЕС Online06:30
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«Россияне будут терять деньги»: названы последствия снижения ключевой ставки
Московский Комсомолец10:59
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
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Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
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Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
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Бывший президент Франции Николя Саркози, возглавлявший республику в 2007-2012 годах, считает российского лидера Владимира Путина человеком, последовательно приверженному своему слову.
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Источник: ЦСКА интересуется футболистом «Ривер Плейт»
Контракт Хорхе с «Ривер Плейт» действует до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что «Спартак» и ЦСКА интересуются футболистом «Нима».
RT на русском 12:06
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«Формула-1» отказалась от проведения четырех этапов Гран-при
"Формула-1" отказалась от проведения четырех этапов Гран-при в Мексике, Бразилии, США и Канаде.
Газета.Ru 10:53
Путешествия
Туроператоры РФ открыли бронь путевок в Турцию
ПолитРоссия 09:56
Общество
Альфа-банк подтвердил утечку данных части клиентов
Газета утверждает, что проведенная с помощью системы быстрых платежей (СБП) выборочная проверка показала, что номера телефонов из фрагмента базы действительно используются людьми, имена, отчества и первые буквы фамилий которых совпадают с указанными в той же базе.
РБК 12:40
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг
Поединок между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 24 июля в Сочи в рамках турнира АСА 107, который проводит организация Absolut Championship Akhmat.Несмотря на все старания организаторов бой пройдет без зрителей.
Российская газета вчера в 04:02
Армия и оружие
До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей
Piter.tv вчера в 01:36
Происшествия
Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы
Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 12:07
Общество
В Рособрнадзоре сообщили о результатах ЕГЭ по истории и физике
Доля ребят, набравших более 80 баллов, тоже осталась на уровне прошлого года и составила 8,5%. На максимальные 100 баллов ЕГЭ по физике сдали 302 участника.
Поступи Онлайн 04:43
Политика
Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду
Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы 11:28
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео
Глава Чечни Рамзан Кадыров ввел на территории республики санкции против госсекретаря США Майка Помпео после того, как тот 22 июля заявил о внесении политика в черный список.
Известия 03:18
Политика
Милонов предложил вернуть в паспорта россиян отметку о национальности
Гражданам России могут предложить добровольно отмечать свою национальность в паспорте.
Народные новости 02:38
Экономика
«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году
До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК 22 июля в 09:53
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
Общество
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица
К 35-летию со дня установки памятника на могилу Владимира Высоцкого, скульптор поменял выражение бронзового лица поэта.
Российская газета вчера в 14:43
Футбол
Хавец согласовал с «Челси» контракт на 5 лет
Согласно информации источника, «пенсионеры» согласовали с 21-летним полузащитником долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2025-го года.
Евро-футбол.ру 04:15
Общество
Названы две опасности, угрожающие российским туристам в Турции
Глава правительства России Михаил Мишустин 24 июля заявил о том, что с 1 августа РФ возобновляет авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
ФАН 12:47
Религия
Первый за 86 лет намаз завершился в мечети Святой Софии
Первый после 1934 года пятничный намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Святой Софии в Стамбуле в пятницу, 24 июля.
Известия 08:41
Наука
Ученые проверят, есть ли жизнь в 130-метровой подводной дыре
На сегодняшний день у специалистов нет понимания, как образовались такие дыры, и кто в них может обитать.
Evo-rus.com вчера в 01:36
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва в мини станцевала на вечеринке
Потом Галкин показал, как Пугачева общается с Григорием Лепсом, а под конец дня удивил подписчиков видео с танцами супруги.
iReactor вчера в 02:49
Общество
ТЦ и рестораны Петербурга возобновят работу с 27 июля
Торговые центры, рестораны, аквапарки и частные музеи возобновляют работу в Петербурге с 27 июля, сообщает пресс-служба губернатора.
РИА Новости 09:58
Авто
«АвтоВАЗ» начал продажи внедорожника Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, в России начались продажи внедорожника Niva под брендом Lada.
Автоновости дня 22 июля в 06:08
Футбол
«Спартак» проявляет интерес к центральному защитнику «Црвены Звезды»
«Спартак» проявляет интерес к центральному защитнику «Црвены Звезды».
Евро-футбол.ру 12:24
Футбол
РФС утвердил календарь РПЛ на новый сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил календарь футбольного сезона-2020/21, Суперкубок России, согласно документу, пройдет 7 августа, сообщается в Telegram-канале РПЛ.
РИА Новости 06:37
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Общество
ВТО поддержала Россию в ключевом споре с ЕС по энергокорректировкам
Спор на площадке ВТО, по которому в пятницу вынесено решение, тянулся с 2015 года (первый раз Россия потребовала созвать третейскую группу по энергокорректировкам в 2014 году).
Российская газета 11:52