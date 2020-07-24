Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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с чего всё началось
Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. — с 4,5% до 4,25% годовых, сообщается на сайте регулятора.БИЗНЕС Online06:30
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