с чего всё началось

Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.

Общество Названы две опасности, угрожающие российским туристам в Турции Глава правительства России Михаил Мишустин 24 июля заявил о том, что с 1 августа РФ возобновляет авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. 2

Финансы Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей. 20

Общество Виктора Шендеровича обвинили в домогательствах Публициста Виктора Шендеровича обвинили в непристойном поведении журналистка Лидия Михальченко, а также Ольга Крассак и Мари Троицкая. 196

Общество Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. 45

Экономика Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам. 475

Политика США и РФ проведут в Вене консультации по контролю над вооружениями Напомним, 22 июня в Вене состоялся первый раунд двусторонних консультаций по вопросам стратегической стабильности с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

Политика Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона. 423

Общество В Чехии украинцев стали отправлять в специально созданные лагеря Полиция Чехии начала массово задерживать трудовых мигрантов из Украины и отправлять в пункты временного пребывания для иностранцев и лиц без гражданства. 1

Здоровье Американский врач назвал лучшее средство от коронавируса Доктор полагает, что вакцина появится как минимум через 4 года. Однако даже она не сможет заявить о себе как панацея. 29

Автоспорт «Формула-1» отменила этапы в четырех странах "Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке. 1

Игры GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа. 532

Единоборства Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг Поединок между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 24 июля в Сочи в рамках турнира АСА 107, который проводит организация Absolut Championship Akhmat.Несмотря на все старания организаторов бой пройдет без зрителей. 25

Общество NYT: в Пентагоне убеждены во внеземном происхождении НЛО По данным издания, часть приглашенных в правительственную программу AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) экспертов убеждены, что неопознанные объекты имеют внеземное происхождение.

Футбол «Рубин» не продаст Кварацхелию в клуб из РПЛ Казанский «Рубин» не намерен продавать 19-летнего полузащитника Хвичу Кварацхелию в другой клуб российской Премьер-лиги, сообщает «БИЗНЕС Online».