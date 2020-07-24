Финансы

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. — с 4,5% до 4,25% годовых, сообщается
 на сайте регулятора.
БИЗНЕС Online06:30

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Режиссер Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший фильм «Аватар»

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Общество

Названы две опасности, угрожающие российским туристам в Турции

Глава правительства России Михаил Мишустин 24 июля заявил о том, что с 1 августа РФ возобновляет авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
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Происшествия

Выходцы из Армении и Азербайджана вновь подрались на юго-западе Москвы

Еще один конфликт между выходцами из Армении и Азербайджана произошел в Москве, на этот раз - в кафе в Саларьево, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США

Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США.
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Политика

Экс-кандидат в президенты Белоруссии бежал в РФ из-за угрозы ареста

РИА Новости Не допущенный до выборов президента Белоруссии Валерий Цепкало уехал из страны в Москву, так как ему сообщили о готовящемся аресте.
РЕН ТВ 07:22
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Финансы

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей.
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Здоровье

В Воронежской области сократили еще 110 коек для больных коронавирусом

Обозреватель Врн 05:35
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Общество

В России детские выплаты в 10 тысяч предложили сделать ежемесячными

Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
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Общество

Дегтярев на время митингов решил уехать из Хабаровска в глубинку

РБК 02:49
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Общество

Виктора Шендеровича обвинили в домогательствах

Публициста Виктора Шендеровича обвинили в непристойном поведении журналистка Лидия Михальченко, а также Ольга Крассак и Мари Троицкая.
BFM.ru 13:22
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Общество

Правительство утвердило сроки возврата денег за отмененные туры

Туристы, у которых были аннулированы туры из-за пандемии коронавируса COVID-19, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года.
Коммерсантъ 11:11
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Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Журнал Forbes представил список российских миллиардеров, которые больше других разбогатели во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 02:01
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Происшествия

В шахте рудника в Норильске произошло подтопление

Российская газета 10:16
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Экономика

Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность

Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскому производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
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Политика

США и РФ проведут в Вене консультации по контролю над вооружениями

Напомним, 22 июня в Вене состоялся первый раунд двусторонних консультаций по вопросам стратегической стабильности с участием замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Аргументы и Факты 14:05
Политика

Саркози рассказал о курьезе на первой встрече с Путиным

РИА Новости 13:13
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
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Общество

В Чехии украинцев стали отправлять в специально созданные лагеря

Полиция Чехии начала массово задерживать трудовых мигрантов из Украины и отправлять в пункты временного пребывания для иностранцев и лиц без гражданства.
Евразия Daily 02:44
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Политика

Закон об упрощенном получении гражданства РФ вступил в силу

Президент Владимир Путин подписал закон об упрощённом получении гражданства РФ 24 апреля 2020 года.
Право.ру 02:56
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Здоровье

Американский врач назвал лучшее средство от коронавируса

Доктор полагает, что вакцина появится как минимум через 4 года. Однако даже она не сможет заявить о себе как панацея.
Evo-rus.com 11:30
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Автоспорт

«Формула-1» отменила этапы в четырех странах

"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
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Единоборства

Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 22,5 кг

Поединок между Емельяненко и Исмаиловым пройдет 24 июля в Сочи в рамках турнира АСА 107, который проводит организация Absolut Championship Akhmat.Несмотря на все старания организаторов бой пройдет без зрителей.
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Общество

NYT: в Пентагоне убеждены во внеземном происхождении НЛО

По данным издания, часть приглашенных в правительственную программу AATIP (Advanced Aerospace Threat Identification Program) экспертов убеждены, что неопознанные объекты имеют внеземное происхождение.
Газета.Ru 12:01
Кино

Опубликован тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»

Релиз супергеройской картины несколько раз переносили и сейчас он намечен на 27 августа.
Evo-rus.com 06:22
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Общество

Суд арестовал бренды косметической компании Natura Siberica

Агентство Телеграф 22 июля в 12:00
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Футбол

«Рубин» не продаст Кварацхелию в клуб из РПЛ

Казанский «Рубин» не намерен продавать 19-летнего полузащитника Хвичу Кварацхелию в другой клуб российской Премьер-лиги, сообщает «БИЗНЕС Online».
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В Москве задержали подозреваемую в убийстве преподавательницы ВГИК

Следователи задержали женщину, подозреваемую в убийстве 90-летней преподавательницы ВГИК Ирины Шур в Москве, сообщается на сайте Следственного комитета.
РБК 22 июля в 15:11
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Общество

В России назрел очередной кризис

В России назревает очередной кризис: страна вошла в пятерку лидеров по худшим потребительским настроениям.
Lenta.ru 04:54
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