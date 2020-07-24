Финансы

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
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с чего всё началось
Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. — с 4,5% до 4,25% годовых, сообщается
 на сайте регулятора.
БИЗНЕС Online06:30

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Экономист спрогнозировал дальнейшее изменение ставки ЦБ

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Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25 процента

ФедералПресс06:32
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Татьяна Тарасова стала тренером Евгении Медведевой

CT news вчера в 06:00
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Политика

Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ru 11:51
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Игры

GSC Game World представила первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Игра появится на ПК и Xbox Series X. На YouTube канале Xbox опубликован новый трейлер второй части культовой игры S. T. A. L. K. E. R. В трейлере показаны некоторые локации, аномалии, артефакты и неизвестные существа.
Inc-news.ru вчера в 14:57
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Футбол

Чемпионат Чехии по футболу завершён досрочно из-за коронавируса

Чемпионат Чехии, который был возобновлён 23 мая после паузы, окончательно приостановлен.
Metaratings 15:37
Происшествия

Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией

Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
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Шоу-бизнес

Екатерина Гордон вступилась за скандального отца Сергия

Журналистка и юрист Екатерина Гордон заступилась за основателя Среднеуральского женского монастыря, лишенного сана, схимонаха отца Сергия (Романова).
Paparazzi.ru 12:02
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Технологии

«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто

Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com 01:17
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Единоборства

Букмекеры определили фаворита в бою Емельяненко и Исмаилова

Специалисты букмекерских контор фаворитом боя называют Александра Емельяненко, предлагая на его победу коэффициент 1.36.
Vprognoze.ru 11:26
Происшествия

Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»

В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru 08:27
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Происшествия

Ребенок повредил бюст XVIII века в Царском Селе

Известия вчера в 20:40
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Религия

Собор Святой Софии перевели на 24-часовой режим работы для мусульман

Lenta.ru 14:40
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Футбол

«Зенит» оштрафован на 750 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать "Зенит" на 750 тысяч рублей по итогам матча 1/2 финала Кубка России со "Спартаком".
Вести.Ru 10:45
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник вчера в 12:20
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Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Как пишет американская The New York Times, администрация Дональда Трампа нападает на власти Китая с обвинениями и в нарушении прав человека, а также шпионаже в сфере высоких технологий, и пытаясь изменить торговые соглашения, которые по мнению Белого дома невыгодны США.
Эхо Москвы 11:28
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Общество

Москвич призвал россиян преклонить колени перед мигрантами

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Общество

Собянин пообещал бесплатную вакцинацию от коронавируса в Москве

Поставить прививку от коронавируса в Москве после появления вакцины можно будет бесплатно, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 14:39
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Армия и оружие

Иран подал жалобу из-за перехвата самолета американским истребителем

Тегеран подал жалобу в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) из-за того, что американский истребитель 23 июля перехватил иранский пассажирский лайнер, уведомила организация.
Газета.Ru 04:45
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Политика

Саркози рассказал о курьезе на встрече с Путиным

Бывший французский президент Николя Саркози не поделил шоколадку при встрече с главой России Владимиром Путиным - об этом сам экс-лидер Франции вспоминает в своей книге "Время бурь".
Газета.Ru 16:15
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Армия и оружие

Минобороны испытывает на кораблях НАТО в Черном море подводных роботов

Евразия Daily 10:12
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Общество

ВОЗ: в мире за сутки выявлено 284 тысячи случаев заражения SARS-CoV-2

Женева, Швейцария, 24 июля 2020, 22:23 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 284 196 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 15:23
Общество

С 1 августа Россия открывает рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию

Как сообщает ToDay News Ufa, Татьяна Голикова рассказала, что с 1 августа россияне смогут вылететь в следующие страны: Великобритания, Танзания, Турция.
ToDay News Ufa 08:02
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Шоу-бизнес

Отец Маликовой поставил на место Соседова после критики его дочери

Отец звезды Юрий Маликов не смог понять, чем вызваны нападки Соседова на его дочь, однако разбираться не планирует.
Слово и Дело вчера в 11:13
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Происшествия

В Союзе армян России заявили о встрече с представителями ГУ МВД и УФСБ по Москве

В сообщении утверждается, что встреча состоялась в управлении ФСБ по Москве и Московской области, на ней присутствовали замначальника УФСБ Андрей Яценко и замначальника ГУ МВД по Москве Игорь Зиновьев.
ТАСС 15:52
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 03:56
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Происшествия

Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов

Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости.
Российская газета 13:19
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Космос

У «Роскосмоса» возникли проблемы при стыковке грузового корабля к МКС

Эхо Москвы 12:03
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Общество

У Natura Siberica арестовали 65 брендов по иску на 4,5 млрд рублей

В «Первом решении» The Bell рассказали, что пожар произошел не по вине компании. Она подала встречный иск на 490 млн руб.
Коммерсантъ 22 июля в 09:16
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Авто

Renault подтвердила появление нового кросса Duster в России

Французский концерн Renault опроверг сообщения о том, что компания переносит сроки запуска модели Renault Duster в России.
ПРАЙМ 02:37
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Финансы

Мишустин назвал объем Фонда национального благосостояния к концу года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу этого года будет не менее 8 триллионов рублей.
Live24 12:57
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Общество

Около 10 тыс. московских школьников отметят выпускной в Парке Горького

Около 15 тыс. человек посетят общегородской выпускной в Парке Горького в Москве, который проходит в ночь с 24 на 25 июля.
ТАСС 14:33
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Как работают Яндекс.Новости?
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