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Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых

Как полагают аналитики, до конца года показатель способен опуститься до 3,5%. В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.В источнике
С чего всё началось
Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. — с 4,5% до 4,25% годовых, сообщается
 на сайте регулятора.
БИЗНЕС Online06:30
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РБК

Если подвел вклад: как получить хорошую доходность в эпоху низких ставок

РБК14:09
ФедералПресс

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,25 процента

ФедералПресс06:32
Вечерняя Москва

Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки до нового исторического минимума

Вечерняя Москва08:44
БИЗНЕС Online

ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

БИЗНЕС Online06:30
ТАСС

В АКРА заявили, что снижение ключевой ставки на 25 б.п. может быть последним в 2020 году

ТАСС08:13
Общественная служба новостей

ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума

Общественная служба новостей07:01
Газета.Ru

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Газета.Ru09:24
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русскомвчера в 14:04
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В Башкирии продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил обязательный режим самоизоляции из-за коронавируса людям старше 65 лет до 9 августа и оставил в силе 14-дневную изоляцию иностранным гражданам, прибывшим в республику, и россиянам, приехавшим из других стран, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
РИА Новости14:30
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У «Роскосмоса» возникли проблемы при стыковке грузового корабля к МКС

Отечественные специалисты обратили внимание на то, что вчера во время стыковки аппарата «Прогресс-15», к Международной Космической Станции, наблюдались некоторые отклонения корабля относительно мишени.
Эхо Москвы12:03
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Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android

Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go.
Rambler News Serviceвчера в 05:13
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Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России

Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости22 июля в 05:56
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