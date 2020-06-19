Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Мы будем дальше оценивать целесообразность мер по смягчению денежно-кредитной политики и конкретно ставки. Конечно, мы не считаем сегодняшний шаг стандартным. Все будет зависеть от обстоятельств, но мы не расцениваем это как новый стандарт принятия решений.
— Эльвира Набиуллина, российский политикНакануне.Ru 08:18
с чего всё началось
Как сообщил ЦБ по итогам заседания совета директоров, его решение должно ограничить риски отклонения уровня инфляции вниз от цели в 4% в 2021 году и удержать ее вблизи этого целевого показателя.Коммерсантъ07:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Гаджеты
Соучредитель OnePlus намекнул, что цена OnePlus Z составит $299
Напомним, что базовая версия OnePlus One стоила всего $299. neowin.net Если это предположение подтвердится, One Plus Z составит серьёзную конкуренцию iPhone SE, стоимость которого начинается от $399 и Google Pixel 4A, который, как сообщалось ранее, будет продаваться по цене от $349 за базовую версию.
3DNews 12:24
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Политика
Песков: Польша может быть угрозой для России только из-за НАТО
Польша может представлять угрозу для России, только если на ее территории будет размещена военная инфраструктура Североатлантического альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:54
Шоу-бизнес
Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
Российская газета 05:15
Экономика
Госдолг Великобритании впервые за полвека превысил объем ВВП страны
Госдолг Великобритании в мае увеличился до 1,95 трлн фунтов стерлингов ($2,42 млрд), что равняется 100,9% валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
Известия 07:32
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Нижегородской области
В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двухмесячный ребенок, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ТАСС 16:33
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
Авто
Rolls-Royce показал на тизере необычную новую модель
Судя по всему, модель неслучайно показали сверху: на тизере видна необычная конструкция крыши, которая может указывать как на двери, открывающиеся вверх, так и на индивидуальные панели для водителя и пассажира.
Авторамблер 06:32
Общество
Коронавирус был в Италии уже в декабре прошлого года
По словам местных вирусологов, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод, взятых в Милане и Турине еще в декабре прошлого года.
Российская газета 05:55
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить самые тонкие рамки
Устройство Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит такой же изогнутый экран, как у Note 10+, что не может не впечатлять.
Evo-rus.com 08:07
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости 02:38
Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия вчера в 21:26
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК 17:33
Гаджеты
Phison приобретает долю в дочерней компании Sony
Тайваньская компания Phison Electronics, специализирующаяся на выпуске контроллеров флеш-памяти, планирует приобрести 49% акций Nextorage, дочерней компании Sony Storage Media Solutions (SSMS).
iXBT.com 13:48
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Автоспорт
Дзанарди находится в больнице в тяжелом состоянии после ДТП
Бывший пилот "Формулы-1" итальянец Алессандро Дзанарди, потерявший обе ноги в аварии в 2001 году, попал в ДТП и находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает Corriere della Sera.
РИА Новости 14:29
Шоу-бизнес
Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр вчера в 05:53
Армия и оружие
Румыния прокомментировала упоминание России в своей стратегии обороны
По словам министра, румынская стратегия обороны, проект которой недавно был передан для одобрения в парламент страны, продолжает предыдущие стратегии обороны Румынии, и нет ничего необычного в том, чтобы отметить поведение России в регионе.
Известия 15:42
Хоккей
«Ак Барс» примет участие в Кубке Шпенглера-2020
Турнир состоится в декабре 2020 года. Кубок Шпенглера является старейшим в мире международным хоккейным турниром.
Metaratings 10:35
Шоу-бизнес
Олег Газманов удивил поклонников своей идеальной спортивной формой
Внешний вид 68-летнего Олега Газманова приятно шокировал фанатов. Как признались подписчики, для своих лет он выглядит очень молодо.
Kleo.ru 12:50
Общество
Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 16:07
Общество
Кадыров прокомментировал беспорядки в Дижоне
RT на русском 17:24
Футбол
Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Голкипер "Ростова" Денис Попов установил рекорд Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче против "Сочи" вратарь сделал 15 сейвов.
Газета.Ru 16:49
Общество
В трех штатах США отмечен всплеск заражений коронавирусом
После наметившегося в последние недели снижения коронавирусной статистики в США сразу в трех штатах - Аризоне, Техасе и Флориде - медики отметили резкий скачок числа заражений.
Российская газета 17:41
Здоровье
В ВОЗ рассказали о научном прорыве в лечении коронавируса
В свою очередь генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал результаты испытаний «отличной новостью» и «научным прорывом».
Городовой 17 июня в 01:22