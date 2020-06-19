с чего всё началось

Мы будем дальше оценивать целесообразность мер по смягчению денежно-кредитной политики и конкретно ставки. Конечно, мы не считаем сегодняшний шаг стандартным. Все будет зависеть от обстоятельств, но мы не расцениваем это как новый стандарт принятия решений.

В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.

Гаджеты Соучредитель OnePlus намекнул, что цена OnePlus Z составит $299 Напомним, что базовая версия OnePlus One стоила всего $299. neowin.net Если это предположение подтвердится, One Plus Z составит серьёзную конкуренцию iPhone SE, стоимость которого начинается от $399 и Google Pixel 4A, который, как сообщалось ранее, будет продаваться по цене от $349 за базовую версию.

Политика Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). 6K

Шоу-бизнес Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м. 27

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Авто Rolls-Royce показал на тизере необычную новую модель Судя по всему, модель неслучайно показали сверху: на тизере видна необычная конструкция крыши, которая может указывать как на двери, открывающиеся вверх, так и на индивидуальные панели для водителя и пассажира. 2

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