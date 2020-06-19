Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.
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с чего всё началось
Как сообщил ЦБ по итогам заседания совета директоров, его решение должно ограничить риски отклонения уровня инфляции вниз от цели в 4% в 2021 году и удержать ее вблизи этого целевого показателя.Коммерсантъ07:54
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Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 14:07
Происшествия
СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова
Следственный комитет завершил следственные действия по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкальском крае.
Газета.Ru 12:20
Общество
Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме
Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме.
Lenta.ru 14:24
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 17 июня в 22:29
Общество
В шести штатах США выявили рекордное количество зараженных SARS-CoV-2
Вашингтон, 17 июня 2020, 11:46 — REGNUM Рекордное количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом было выявлено за истекшие сутки на территории сразу шести штатов США.
REGNUM 17 июня в 04:46
Транспорт
В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение
Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста.
REGNUM 13:24
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
Политика
Леонид Гозман попросил СК возбудить уголовное дело в отношении Владимира Путина из-за парада Победы и голосования по поправкам
Гозман просит СК возбудить дело по статьям о приготовлении к преступлению и убийстве двух и более лиц "по факту приготовления к убийству путем принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания".
Snob.ru 07:32
Политика
Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии»
Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны.
РБК 14:04
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Общество
В Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан
Оренбург, 19 июня 2020, 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет.
REGNUM 14:07
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 17:45
Авто
В первой половине июня 18 марок изменили цены на авто
Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности.
Автоновости дня вчера в 01:04
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к нации
Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".
Владивосток-Новости вчера в 03:04
Здоровье
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
Происшествия
В Брянске утонула 16-летняя девушка
На "новых карьерах" в Фокинском районе утонула 16-летняя девушка, находившаяся там в компании друзей.
Наш Брянск.Ru 14:44
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 12:42
Общество
Куйвашев снял ограничения на продажу алкоголя в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничение на продажу алкоголя после 19:00.
Znak.com 08:16
Общество
Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes 02:04
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
Происшествия
Суд в Ульяновске оставил Михаила Сычёва в СИЗО
Ульяновск.Экспресс вчера в 12:09
Происшествия
Пропавшие в Тамбовской области мать с ребёнком погибли
Поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал информацию, что пропавшие в Тамбовской области мать с 8-месячной дочкой погибли.
Тамбовский курьер 12:43