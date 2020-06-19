с чего всё началось

В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.

Общество В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии. 852

Общество В шести штатах США выявили рекордное количество зараженных SARS-CoV-2 Вашингтон, 17 июня 2020, 11:46 — REGNUM Рекордное количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом было выявлено за истекшие сутки на территории сразу шести штатов США. 1

Транспорт В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста. 2

Политика В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2» Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». 229

Политика Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии» Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны.

Политика Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России. 383

Авто В первой половине июня 18 марок изменили цены на авто Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности. 26

Политика Владимир Путин выступит с обращением к нации Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс". 3,6K

Здоровье В Пермском крае продлили режим самоизоляции Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. 30

Происшествия В Брянске утонула 16-летняя девушка На "новых карьерах" в Фокинском районе утонула 16-летняя девушка, находившаяся там в компании друзей.

Здоровье На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.

Общество Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова. 829