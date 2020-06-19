Финансы

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.
Читать в источнике
Комментировать1,3K
с чего всё началось
Как сообщил
 ЦБ по итогам заседания совета директоров, его решение должно ограничить риски отклонения уровня инфляции вниз от цели в 4% в 2021 году и удержать ее вблизи этого целевого показателя.
Коммерсантъ07:54

Подробнее о событии

Что произошло за день: пятница, 19 июня

Интерфакс13:30

Экономист прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 4,5%

RT на русском14:24

Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

ТАСС07:11

Банк России снизил ключевую ставку до 4,5%

Псковское агентство информации07:55

4,5%: ключевая ставка обновила исторический минимум

РЕН ТВ06:44

Экономист оценил влияние рекордно низкой ключевой ставки ЦБ на жизнь россиян

Народные новости13:06

ЦБ прекращает пресс-конференции раз в две недели, переходит на стандартный режим

ПРАЙМ09:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 14:59, Ашберн
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 14:07
23
Происшествия

СК завершил следствие по делу срочника Шамсутдинова

Следственный комитет завершил следственные действия по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкальском крае.
Газета.Ru 12:20
13
Футбол

«Ахмат» разгромил «Крылья Советов» в первом матче после паузы

REGNUM 13:21
Единоборства

Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов

Матч ТВ 13:52
Общество

Судимый актер Долинский предрек смерть Ефремова в тюрьме

Ранее судимый заслуженный артист России Владимир Долинский предрек смерть Михаила Ефремова в тюрьме.
Lenta.ru 14:24
5
Общество

В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России

Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 17 июня в 22:29
852
Общество

В шести штатах США выявили рекордное количество зараженных SARS-CoV-2

Вашингтон, 17 июня 2020, 11:46 — REGNUM Рекордное количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом было выявлено за истекшие сутки на территории сразу шести штатов США.
REGNUM 17 июня в 04:46
1
Транспорт

В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение

Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста.
REGNUM 13:24
2
Политика

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
229
Политика

Леонид Гозман попросил СК возбудить уголовное дело в отношении Владимира Путина из-за парада Победы и голосования по поправкам

Гозман просит СК возбудить дело по статьям о приготовлении к преступлению и убийстве двух и более лиц "по факту приготовления к убийству путем принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания".
Snob.ru 07:32
723
Политика

Латвия и Эстония обвинили Путина в оправдании «советской агрессии»

Министерства иностранных дел Латвии и Эстонии раскритиковали статью президента России Владимира Путина в журнале The National Interest о причинах начала Второй мировой войны.
РБК 14:04
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
82
Общество

В Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан

Оренбург, 19 июня 2020, 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет.
REGNUM 14:07
31
Общество

Церковь и Банк Англии извинились за исторические связи с работорговлей

ТАСС вчера в 20:00
5
Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
383
Армия и оружие

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ

Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru вчера в 17:45
261
Авто

В первой половине июня 18 марок изменили цены на авто

Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности.
Автоновости дня вчера в 01:04
26
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
450
Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ вчера в 08:56
155
Армия и оружие

В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2

Lenta.ru 11:57
1
Политика

Владимир Путин выступит с обращением к нации

Президент России Владимир Путин перед голосование по поправкам в Конституцию выступит с обращением к нации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Интерфакс".
Владивосток-Новости вчера в 03:04
3,6K
Здоровье

В Пермском крае продлили режим самоизоляции

Власти Пермского края продлили режим самоизоляции в регионе до конца июня, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 12:56
30
Происшествия

В Брянске утонула 16-летняя девушка

На "новых карьерах" в Фокинском районе утонула 16-летняя девушка, находившаяся там в компании друзей.
Наш Брянск.Ru 14:44
Здоровье

На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 12:42
Общество

Куйвашев снял ограничения на продажу алкоголя в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничение на продажу алкоголя после 19:00.
Znak.com 08:16
71
Культура

Бросит курить волк в новых сериях «Ну, погоди»

Live24 08:00
56
Общество

Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии, 58-летнего Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность, сообщила ТАСС заместитель главного врача петербургского Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Раиса Конашкова.
Forbes 02:04
829
Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 10:38
588
Происшествия

Суд в Ульяновске оставил Михаила Сычёва в СИЗО

Ульяновск.Экспресс вчера в 12:09
4
Происшествия

Пропавшие в Тамбовской области мать с ребёнком погибли

Поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал информацию, что пропавшие в Тамбовской области мать с 8-месячной дочкой погибли.
Тамбовский курьер 12:43
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное