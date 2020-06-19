Финансы
ИзвестияЦентробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
Центральный банк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет, она составила 4,5% годовых. Таким образом, обновлен ее исторический минимум. Решение о снижении ключевой ставки принял 19 июня совет директоров Банка России, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России происходит постоянный процесс ротации во власти, не замечать его было бы неверно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ведомости 05:13
Происшествия
Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей
Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
Общество
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Происшествия
Волейболист сборной России напал на водителя каршеринга в Москве
Волейболист сборной России и клуба «Факел» из Нового Уренгоя Александр Кимеров напал на шофера в Москве.
Известия 08:59
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
Российская газета 05:44
Политика
В ДНР заявили, что предупреждали Киев о планах открыть КПП «Еленовка»
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики направили представителям Киева около пяти предложений по возобновлению движения гражданских лиц через КПП на линии соприкосновения и предупредили о своих намерениях открыть контрольно-пропускной пункт "Еленовка", заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
РИА Новости 03:54
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Здоровье
«Фонтанка»: на петербургскую Покровскую больницу составили протокол из-за заражения медиков коронавирусом
"Фонтанка": на петербургскую Покровскую больницу составили протокол из-за заражения медиков коронавирусом В Петербурге Роспотребнадзор составил протокол на Покровскую больницу из-за нарушения правил безопасности и заражения медиков коронавирусом.
Медиазона 09:55
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Гаджеты
Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России
В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
MobiDevices 09:28
Общество
Голикова предупредила россиян о необходимости ношения масок осенью
Россиянам и в осенний сезон придется соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками.
Известия 09:10
Спорт
Чемпионка по стрельбе Момчилович-Величкович умерла после тяжелых родов
Трагедия для всех фанатов спортивной стрельбы произошла в Европе: всемирно известная чемпионка Бобана Момчилович-Величкович скончалась в возрасте 30 лет.
Слово и Дело 08:47
Политика
ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом
Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
Взгляд.ру вчера в 21:25
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Происшествия
Житель Москвы погиб при попытке повесить портрет Сталина
64-летний житель Москвы захотел облагородить свой подъезд портретом Иосифа Сталина. За это пенсионер поплатился жизнью.
Вести.Ru 10:12
Шоу-бизнес
Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ 04:02
Происшествия
Адвокат сообщил, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за нецензурную брань, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьёв.
RT на русском 07:51
Авто
Кроссовер Cupra Ateca обновился и стал быстрее
Новинка не только преобразилась внешне, но и стала быстрее разгоняться с нуля до 100 километров в час -- обновлённому кроссоверу требуется на это 4,9 секунды против 5,2 секунды у дореформенной модели.
Motor 07:47
Общество
Британские визовые центры в России возобновили работу
Визовые центры Великобритании в России поэтапно возобновляют свою работу и начинают выдачу паспортов.
Комсомольская правда 08:21
Политика
Стали известны новые детали телефонных разговоров Порошенко и Байдена
Стали известны новые детали телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Российская газета 08:54
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Происшествия
Начальник центра ЦНИИМаш Ковалев приговорен к семи годам за госизмену
Начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Роман Ковалев, признавший вину в госизмене, приговорен к семи годам колонии.
ТАСС 07:38
Шоу-бизнес
Сокурсница Ефремова раскрыла неприятную правду об актере
Народные новости 07:43
Политика
Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09