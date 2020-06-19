Финансы

ИзвестияИзвестияЦентробанк снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

Центральный банк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет, она составила 4,5% годовых. Таким образом, обновлен ее исторический минимум. Решение о снижении ключевой ставки принял 19 июня совет директоров Банка России, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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