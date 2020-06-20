Финансы

RT на русскомRT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.
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Аналитики ожидают быстрого снижения ставок по вкладам

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С 22 июня ключевая ставка составит 4,50% годовых

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Заявление Банка России. Демонстрация мягкой силы

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Эксперт спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки

Парламентская газета19 июня в 15:20

События недели на рынках: ставка, акции США на Мосбирже, цены на бензин

РБК19 июня в 10:40

Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%

РИА Новости19 июня в 18:21

ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году

ТАСС19 июня в 07:05
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WB Games готовит анонс новых игр про Бэтмена и «Отряд самоубийц»

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Политика

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Политика

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Власти Нидерландов не смогли добиться от США засекреченных спутниковых данных по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, которые необходимы для судебного процесса, и удовлетворились отсутствием ответа от американской стороны, заявил голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк на слушаниях в суде в понедельник.
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Дмитрий Петровский, депутат ярославского муниципалитета был возмущен подобным заявлением.
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Происшествия

Стрелявшего в людей экс-депутата Петербурга лишили партбилета ЕР

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 13:04 — REGNUM Выстрелившего в людей бывшего муниципального депутата Петербурга на время решили членства в партии «Единая Россия».
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Овчинников временно заменит Гончаренко на посту главного тренера ЦСКА

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Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры

Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
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Общество

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По словам Голиковой, Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на выявление инфекции, отсюда и низкая смертность от COVID-19.
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Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
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Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
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Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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Общество

Правительство ввело бесплатное питание для учеников младших классов

Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс вводится по предложению президента России, расходы регионов будут софинансироваться из федерального бюджета, сообщает кабмин.
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Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее

По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.
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Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Марина Ким ждет третьего ребенка

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Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
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На российской антарктической станции Мирный произошел пожар

На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
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Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений

Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

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Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
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