Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.
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Игры
WB Games готовит анонс новых игр про Бэтмена и «Отряд самоубийц»
Evo-rus.com 10:53
Кино
Вышел трейлер российского фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Российская газета 10:12
Здоровье
В Казахстане в одной из областей усилили карантин из-за коронавируса
Усиленный карантин вводится с 23 июня в Костанайской области Казахстана (на севере республики, граничит с Россией) из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной администрации.
РИА Новости 11:00
Происшествия
В Петербурге задержали молодых людей, избивших музыканта и его жену
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 18:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали четырех молодых людей, напавших на уличного музыканта и его беременную жену под предлогом расхождения в музыкальных вкусах.
REGNUM 11:19
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
22 июня 1941 года войска Третьего рейха вторглись на территорию Советского Союза, что послужило началом Великой Отечественной войны.
Афиша Daily 08:38
Космос
Российский «Спектр-РГ» построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба
Вести.Ru 20 июня в 09:15
Политика
Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17
Власти Нидерландов не смогли добиться от США засекреченных спутниковых данных по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, которые необходимы для судебного процесса, и удовлетворились отсутствием ответа от американской стороны, заявил голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк на слушаниях в суде в понедельник.
РИА Новости 12:06
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
Газета.Ru 12:15
Политика
Ярославский депутат подал заявление в СК на Юрия Дудя
Дмитрий Петровский, депутат ярославского муниципалитета был возмущен подобным заявлением.
Московский Комсомолец Ярославль 05:33
Происшествия
Стрелявшего в людей экс-депутата Петербурга лишили партбилета ЕР
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 13:04 — REGNUM Выстрелившего в людей бывшего муниципального депутата Петербурга на время решили членства в партии «Единая Россия».
REGNUM 06:04
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
Голикова объяснила низкую смертность от коронавируса в России
По словам Голиковой, Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на выявление инфекции, отсюда и низкая смертность от COVID-19.
Известия 10:09
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 05:18
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Общество
Правительство ввело бесплатное питание для учеников младших классов
Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс вводится по предложению президента России, расходы регионов будут софинансироваться из федерального бюджета, сообщает кабмин.
Газета.Ru 11:47
Политика
Клишас рассказал, как Путин делает политическую систему устойчивее
По словам председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству, политическая система очень персонифицирована в настоящее время, поэтому преследуется цель построения системы конституционных органов власти, чтобы политическая система была более устойчивой.
Газета.Ru 03:04
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Шоу-бизнес
Марина Ким ждет третьего ребенка
Кто станет папой третьего ребенка телезвезды — такой же секрет. Марина Ким: «Официально я не замужем».
StarHit.ru 06:00
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Футбол
РФС направил в Роспотребнадзор предложение о поправках в регламент
Напомним, что три футболиста московского "Динамо" сдали положительные тесты на коронавирус, а матч "Краснодар" — "Динамо" был перенесён на 19 июля.
Soccer.ru 10:07
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
Кино
Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»
Американский актер Хью Джекман сыграет главную роль в биографическом фильме, посвященному конструктору и автогонщику Энцо Феррари.
Культуромания 20 июня в 12:52
Футбол
«Аталанта» выкупила у «Челси» Пашалича
Матч ТВ 10:40
Происшествия
На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности школьниц, издевавшихся над голубем.
РИА Новости 07:05
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18