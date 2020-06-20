Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.
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Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.
Lenta.ru 02:02
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Происшествия
В Якутии после разлива топлива возбуждено уголовное дело
Коммерсантъ 08:12
Политика
Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий
Путин заявил, что Крым «всегда был нашим», в том числе с юридической точки зрения, но решение воссоединиться с Россией приняли жители региона.
РБК 05:14
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем
Недавно Оксана Самойлова рассказала о проблемах сына со здоровьем своим подписчикам в социальной сети Instagram.
HotGeo 04:54
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию
ГлобалМСК.ру вчера в 07:18
Общество
Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС
Архив Службы безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти (УИНП) рассекретили документы Чернобыльской АЭС.
Коммерсантъ 06:07
Общество
На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо»
Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки.
Известия вчера в 00:34
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Происшествия
Российский волейболист напал на водителя в Москве
Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:13
Экономика
«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
Происшествия
Адвокат Соколова поставил под сомнение будущий приговор
Адвокат Сергей Лукьянов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга "Суд в очередной раз отказал в ознакомлении с вещественными доказательствами, что может быть чреватым отменой приговора, это грубейшее нарушения права на защиту", — пояснил адвокат Лукьянов.
REGNUM 07:37
Политика
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Происшествия
Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол
Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:11
Шоу-бизнес
Сын Боярского объяснил «изможденный» вид отца
ФАН вчера в 19:52
Гаджеты
В сети появились характеристики нового смартфона Honor X10 Max
Портал GizmoChina опубликовал характеристики грядущей новинки от компании Huawei, смартфона Honor X10 Max.
Деловое.ТВ 06:47
Шоу-бизнес
Еще одна девочка родится в семье Аллы Пугачевой
Уже известно, что супруга Влада носит девочку, об этом сообщил сын Евгения, младшего брата Пугачевой в эфире шоу «Ты не поверишь!».
Privet-Rostov.ru 04:43
Армия и оружие
Рассекретили документы о первых днях Великой Отечественной войны
В российском военном ведомстве рассекретили очередные документы, рассказывающие о первых днях Великой Отечественной войны.
МедиаПоток 19 июня в 08:50
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК
Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
Общество
Нижегородцев бесплатно проверят на антитела к коронавирусу
«В настоящее время в управление поступило более 1,2 тысячи анкет от нижегородцев», — говорится в сообщении.
Ньюс-НН 03:14
Гаджеты
В процессорах AMD обнаружена новая уязвимость
Новая уязвимость обнаружена в процессорах AMD, сообщается 17 июня на сайте компании.
ИА Красная Весна 19 июня в 15:14
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru вчера в 10:49
Общество
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50