В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.

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Общество Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС Архив Службы безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти (УИНП) рассекретили документы Чернобыльской АЭС.

Общество На Чукотке оценили оскорбительность названия мороженого «Эскимо» Составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович прокомментировала новость о том, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это «уничижительный термин» для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Чукотки. 736

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Происшествия Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол Административный протокол о мелком хулиганстве на издателя "Медиазоны" и участника Pussy Riot Петра Верзилова составили за то, что он выражался нецензурной бранью, заявил РИА Новости его адвокат Леонид Соловьев. 386