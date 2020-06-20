Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.
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Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Общество
В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»
Известия вчера в 20:01
Политика
Путин раскритиковал выпячивающих свое благосостояние чиновников
Президент Владимир Путин считает, что чиновники, которые призваны служить людям, не должны "выпячивать напоказ" свое благосостояние — это просто неприлично, потому что сотни тысяч россиян живут очень скромно.
РИА Новости вчера в 06:41
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Политика
В России нашли возможность достроить газопровод «Северный поток-2»
В России нашли возможность достроить газопровод «Северный поток-2». Об этом сообщает издание «Die Welt» в субботу 20 июня 2020 года.
Каскад 20 июня в 07:39
Технологии
В конце года Adobe предложит пользователям удалить Flash Player
Стало известно о том, что в конце 2020 года компания Adobe предложит пользователям удалить Flash Player, поскольку 31 декабря программа достигнет этапа завершения жизненного цикла (EOL).
3DNews 07:02
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Общество
Защита по делу MH17 запросит расследовать радиолокационные данные
Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины Олега Пулатова запросит продолжение расследования по радиолокационными данным, чтобы установить, находились ли истребитель или ракета поблизости с пассажирским самолетом в день трагедии, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 08:15
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском вчера в 06:59
Армия и оружие
В Китае рассказали, как Россия может уничтожить авианосный флот США
Издание Sohu, выходящее в Китае, опубликовало статью, в которой рассказывает, как Россия может противостоять авианосному флоту США в случае открытого вооружённого конфликта между странами.
Свободная Пресса 07:14
Спорт
Чемпионка мира по стрельбе умерла в возрасте 30 лет
Сербский стрелок из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович скончалась в возрасте 30 лет после непродолжительной и тяжелой болезни, сообщается сайте Стрелковой ассоциации Сербии.
РИА Новости 00:26
Происшествия
Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей
Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
РИА Новости вчера в 22:53
Общество
Ставшая миллионершей в 15 лет российская блогерша погибла на Бали в 18
На аккаунт Тропицель подписаны миллион человек. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет.
Lenta.ru вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Тамара Семина: «Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики»
Тамара Семина: "Федосееву-Шукшину интересуют только деньги и мужики" Актриса отреагировала на последние откровения Лидии Николаевны.
Экспресс газета вчера в 11:40
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»
Известия вчера в 22:51
Армия и оружие
Индия вернула Китаю пленных солдат
По сведениям, полученным от бывшего командующего армией генерала Виджая Кумара Сингха, в ответ на освобождение Китаем 10 индийских солдат и офицеров, взятых в плен в результате инцидента в долине Галван в Восточном Ладакхе, индийская сторона вернула пленных солдат китайской стороне, надеясь на нормализацию ситуации.
ИА Красная Весна вчера в 07:53
Происшествия
Адвокат Соколова поставил под сомнение будущий приговор
Адвокат Сергей Лукьянов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга "Суд в очередной раз отказал в ознакомлении с вещественными доказательствами, что может быть чреватым отменой приговора, это грубейшее нарушения права на защиту", — пояснил адвокат Лукьянов.
REGNUM 07:37
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
РИА Новости 03:30
Политика
Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил
Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
Общество
В Южной Корее зафиксировали вторую волну распространения коронавируса
Чон Ын Гён отметила, что, как считают в подконтрольном ей ведомстве, вторая волна инфицирований началась со случайных очагов заражения, охвативших Сеул в мае этого года.
ТАСС 08:03
Наука
Почему пропадает обоняние при коронавирусе, и когда оно восстановится
Исследователи из Британии объяснили, почему при коронавирусе пропадает обоняние.
TV BRICS 06:38
Армия и оружие
Турция направила дополнительные силы спецназа на север Ирака
РИА Новости вчера в 08:56
Происшествия
Российский волейболист напал на водителя в Москве
Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:13
Музыка
У Димы Билана отняли победу на «Евровидении-2008»
У Димы Билана отняли победу на "Евровидении-2008" Вместо него первый приз решено присудить Ани Лорак.
Экспресс газета вчера в 12:31
Здоровье
Три медика Калужской области вошли в «Список памяти»
В список врачей, медсестер, санитарок, лаборантов, погибших во время пандемии COVID-19, вошли три медицинских работника из Калужской области.
Kaluga24.tv 03:17
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Авто
Kia Seltos обзаведётся электрической версией
Вероятнее всего, электрический KIA Seltos EV появится эксклюзивно на китайском рынке и может стать новым поколением актуального KIA KX3 EV (KX3 является версией Seltos для китайского рынка).
Тарантас Ньюс 20 июня в 05:54