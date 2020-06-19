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Банк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых

В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.В источнике
Подробнее о событии

Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

ТАСС19 июня в 07:11

Заявление Банка России. Демонстрация мягкой силы

Интерфакс19 июня в 15:39

С чем связано решение Центробанка снизить ставку до исторического минимума?

BFM.ru19 июня в 14:24

Эксперт спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки

Парламентская газета19 июня в 15:20

События недели на рынках: ставка, акции США на Мосбирже, цены на бензин

РБК19 июня в 10:40

Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%

РИА Новости19 июня в 18:21

С 22 июня ключевая ставка составит 4,50% годовых

Гарант19 июня в 06:45
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Глава ВОЗ призывает увеличить производство дексаметазона от COVID-19

В настоящее время следует сконцентрироваться на наращивании производства лекарственного препарата дексаметазон, показавшего эффективность при лечении тяжелых форм новой коронавирусной инфекции, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Глава ВОЗ призывает увеличить производство дексаметазона от COVID-19
Газета.Ru12:01
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В Санкт-Петербурге вынесли последний приговор по делу «Сети»

В Санкт-Петербурге вынесли последний приговор по делу «Сети» 25-летний программист Виктор Филинков и 28-летний промышленный альпинист Юлий Бояршинов признаны виновными в участии в террористическом сообществе анархистского толка «Сеть» (запрещена в РФ) и приговорены военным судом к семи и пяти с половиной годам колонии общего режима соответственно.
Коммерсантъ11:11
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Кроссовер Kia Seltos обзаведется электрической версией

Не исключено, что Seltos EV получит сразу две версии – стандартную и "дальнобойную", которой достанутся 184-сильный электромотор от седана Elantra EV и более емкий аккумулятор на 56,5 кВт*ч с запасом хода до 500 км. Производство электрического "Сэлтоса" для китайского рынка планируется начать уже в августе текущего года.
Автоновости дня20 июня в 05:01
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ05:38
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Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17

Власти Нидерландов не смогли добиться от США засекреченных спутниковых данных по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, которые необходимы для судебного процесса, и удовлетворились отсутствием ответа от американской стороны, заявил голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк на слушаниях в суде в понедельник.
РИА Новости12:06
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