Финансы

ИзвестияИзвестияЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых. Таким образом был обновлен ее исторический минимум. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в пятницу, 19 июня.
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Аналитики ожидают быстрого снижения ставок по вкладам

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Ключевая ставка ЦБ опустилась на доисторический уровень

Коммерсантъ19 июня в 18:32
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«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли

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РИА Новости 16:56
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Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
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Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику

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Барселона – Атлетик Бильбао: прогноз Анатолия Парамонова на 23 июня 2020 года

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Противник Лукашенко на выборах назвал причины протестов в Белоруссии

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