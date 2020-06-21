Финансы
REGNUMБанк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%. Ставка в 4,5% стала минимальным показателем с 2013 года, когда Банк России перешёл к режиму таргетирования инфляции.
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Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Российская газета 11:59
Футбол
«Реал» обыграл «Реал Сосьедад» и стал лидером чемпионата Испании
В одном из центральных матчей 30-го тура Примеры "Реал" одолел на выезде "Реал Сосьедад" - 2:1. Благодаря победе "королевский клуб" обогнал в турнирной таблице "Барселону".
Российская газета 18:15
Культура
Звезда «Сватов» Федор Добронравов объяснил свой уход из театра
Российская газета 08:36
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Общество
Мэр Калуги вступился за танцевавших у мемориала школьниц в бикини
Врио мэра Калуги Дмитрий Денисов вступился за школьниц, танцевавших в чаше фонтана у местного мемориала Победы.
РЕН ТВ 16:13
Технологии
Энтузиаст потратил 2 года на воссоздание в Minecraft Чернобыльской АЭС
Финальная версия карты, по словам энтузиаста, будет закончена к 2023 году.
ИА Красная Весна 14:13
Происшествия
Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы
В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости 10:11
Политика
Путин оценил несправедливость при выходе республик из состава СССР
Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день политическая обстановка в стране спокойная, но стоят вопросы закрепления суверенитета страны.
ИА Красная Весна 15:16
Общество
Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском 19:59
Происшествия
Подозреваемая в убийстве сына астраханка дала признательные показания
Жительница Астраханской области, подозреваемая в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон под полом дома, дала признательные показания.
Газета.Ru 07:41
Происшествия
На American Airlines подали в суд за расовую дискриминацию
Коллективный иск был подан пассажирами против авиакомпании American Airlines за расовую дискриминацию, сообщает телеканал NBC News.
Вести.Ru 13:02
Общество
Выставка с проектами обновления Черемушек открывается завтра
Сахалин.Инфо вчера в 05:26
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47
Политика
Зеленский пригрозил Ирану международными судами за сбитый самолет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратится в международные суды в случае невыполнения Ираном своих обязательств, связанных с делом о сбитом в начале 2020 года под Тегераном самолете авиакомпании МАУ.
Известия 17:12
Общество
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял агитирующих за поправки в Конституцию артистов
Сергей Шнуров, исполнитель из РФ, решил высмеять артистов, которые тем или иным образом агитирует россиян о необходимости принятия поправок в Конституцию.
Discover24 08:49
Общество
«Человек ещё в сознании, но вдохнуть уже не может»: медсестра из Искитима месяц проработала в московском ковид-госпитале
47-летняя Ирина Ильиных работала в отделении реанимации госпиталя по нечётным числам.
НГС 20:30
Футбол
Столичный «Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче 23-го тура РПЛ
Вечерняя Москва 12:37
Общество
NYT объяснила низкую явку на митинг Трампа в штате Оклахома
Одной из причин низкой явки на предвыборный митинг в поддержку президента США Дональда Трампа в Оклахоме стала спланированная акция подростков в социальной сети TikTok.
ИА Красная Весна 12:10
Политика
Володин раскритиковал противников поправок к Конституции
Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа.
Телеканал 360° 08:39
Игры
Создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные
Разработчиками компании Geod Studio был создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные.
Ferra вчера в 08:55
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
На следующей неделе у россиян будет четыре рабочих дня вместо пяти, поскольку 24 июня объявлено выходным днем из-за переноса на эту дату парада Победы.
Известия 18:54
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после славы
Экс-участник «ДОМа-2» Венцеслав Венгржановский рассказал журналистам, что жив и пребывает в добром здравии, но не может развестись с новой женой, от которой ушел к любовнице.
Anews 07:14
Здоровье
Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови
Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно.
ToDay News Ufa 12:35
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»
РИА Новости вчера в 14:35
Происшествия
В Норильске полиция пресекла массовую драку
Массовая драка произошла в субботу вечером в Норильске, передает «Интерфакс». По данным полиции, ссора произошла на бытовой почве.
BFM.ru 07:15
Футбол
В Британии обратили внимание на 17-летнего голкипера «Ростова»
Газета.Ru вчера в 07:22