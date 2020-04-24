Финансы
ИнтерфаксБанк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
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Комментарии
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
В России подготовят поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте правительства.
РИА Новости 25 апреля в 21:37
Общество
На майских выходных в России может потеплеть до 15 градусов
Температура воздуха на майские праздники может приблизиться к климатической норме и повысится до 15 градусов.
Известия 00:10
Происшествия
В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом
По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц.
РИА Новости вчера в 04:21
Общество
Осипов поручил наказать жаривших шашлык на детской площадке в Чите
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 27 апреля на совещании правительства региона поручил выяснить личности и наказать жителей Читы, вышедших с шарами жарить шашлык на детскую площадку дома №3 по улице Кочеткова.
Чита.Ру 00:59
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Известия вчера в 19:46
Политика
Представитель Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Коммерсантъ 00:15
Политика
СМИ: В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы
В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Lenta.ru вчера в 05:57
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 апреля
Россияне могут услышать новое обращение президента Владимира Путина по ситуации с коронавирусом на неделе с 27 апреля по 3 мая, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РБК 01:51
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Единоборства
Тактаров рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
Бывший боец смешанного стиля (MMA) и киноактер Олег Тактаров рассказал о состоянии здоровья отца и тренера бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия вчера в 20:37
Здоровье
В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 01:11
Общество
Россия приостановила экспорт зерна за пределы ЕАЭС
Российские власти решили приостановить до 1 июня экспорт пшеницы, ржи, ячменя, меслина и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза.
Суть событий вчера в 10:24
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Здоровье
Новосибирским медикам определили стимулирующие выплаты
Новосибирск, 27 апреля 2020, 08:17 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о стимулирующих выплатах медикам, задействованным в борьбе с коронавирусом.
REGNUM 01:17
Экономика
Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли
Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на господдержку всей отрасли Минтранс предлагает госпомощь транспортной отрасли — не только уже признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Здоровье
Плюс 24: Новые заболевшие коронавирусом выявлены в Приморье
В министерстве здравоохранения Приморья отметили, что за минувшие сутки у 11 сотрудников скорой помощи Находки подтвердилось заболевание.
Владивосток-Новости 00:22
Армия и оружие
В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне
Американское издание The Drive в своей публикации рассказало о подготовке США к Третьей мировой войне с СССР.
Lenta.ru вчера в 17:05
Музыка
Noize MC выпустил клип в память об аварии на Чернобыльской АЭС
Хип-хоп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) выпустил клип, посвященный ликвидаторам и жертвам чернобыльской катастрофы на АЭС.
Газета.Ru вчера в 12:55
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости вчера в 09:39
Здоровье
Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса
Комаровский назвал самые опасные места во время пандемии коронавируса, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:32
Общество
Россия не будет платить Британии 76 миллионов рублей по делу Смычковского
Как сообщала агентству адвокат Елена Федулова, власти Британии выставят России счет на эту сумму в счет издержек бизнесмена, которые он понес в рамках выигранного им процесса об экстрадиции.
РИА Новости вчера в 23:01
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
На Камчатке за сутки выявили 85 зараженных коронавирусом
Новых 85 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили на Камчатке за прошедшие сутки, заявил врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов 27 апреля на своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 23:45
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58