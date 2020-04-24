Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
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Комментарии
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ вчера в 15:53
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru вчера в 02:53
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Общество
Вильфанд предрек рекордно жаркий год
РИА Новости вчера в 22:31
Политика
Япония запретила въезд в страну из России
Токио, 27 апреля 2020, 07:00 — REGNUM Япония расширила список стран, из которых запрещен въезд на японскую территорию, еще на 14 государств, включая Россию, Украину и Белоруссию.
REGNUM 00:00
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
RT на русском вчера в 09:36
Общество
Названы самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Наиболее обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальнего Востока — 11,9 процента местных жителей оценили свой страх на десять баллов.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество
Россия отказалась платить Британии 76 млн рублей
Британский суд не вправе требовать с России 830 тыс. фунтов стерлингов (76,2 млн рублей) в качестве компенсации бизнесмену Дмитрию Смычковскому, фигурирующему в коррупционном деле генерала СК Александра Дрыманова, сообщили в Генпрокуратуре России.
Взгляд.ру 00:11
Общество
На Камчатке резко выросло число инфицированных SARS-CoV-2
На текущий момент в регионе 195 человек инфицированы SARS-CoV-2, сообщил в своём телеграм-канале врио губернатора Владимир Солодов.
REGNUM 00:08
Технологии
В России начали создавать мышей для тестов вакцины от коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал создание мышей, предназначенных для испытаний вакцины от коронавируса.
RT на русском вчера в 21:11
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
REGNUM вчера в 20:22
Происшествия
Шестеро погибли, отравившись неизвестной жидкостью под Новосибирском
Шесть человек стали жертвами отравления неизвестной жидкостью в Новосибирской области.
РЕН ТВ вчера в 23:24
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru вчера в 16:17
Происшествия
Пожар произошел в нежилом здании в Ростове-на-Дону
Пожар произошел в трехэтажном неэксплуатируемом здании в районе плотной застройки в Ростове-на-Дону.
Известия вчера в 23:44
Общество
В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников из-за карантина
Перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, сейчас нужно выбирать, чего хочет страна: "гулять" или "выкарабкиваться" из кризиса, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
РИА Новости вчера в 23:12
Здоровье
Комаровский рассказал об «инфицирующей дозе» коронавируса
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram об "инфицирующей дозе" коронавируса.
РИА Новости 25 апреля в 23:57
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru вчера в 05:57
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Здоровье
В Забайкалье зафиксировали еще 13 случаев коронавируса
Количество зараженных коронавирусом в Забайкальском крае с момента начала пандемии превысило 100 человек, за минувшие сутки заразились 13, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости вчера в 23:23
Культура
Маковецкий ответил на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
РИА Новости вчера в 15:37
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Общество
В Екатеринбурге приземлился самолёт с туристами из ОАЭ
REGNUM вчера в 21:58
Общество
Собчак стала обладательницей доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила данные о том. что стала владелицей доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 20:14
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Происшествия
Задержанного нарушителя карантина жестоко избила полиция на Алтае
В ГУ МВД РФ по Алтайскому краю организовали проведение проверки по факту публикации в соцсетях видео-ролика, на котором запечатлено, как сотрудник полиции избивает задержанного мужчину.
Ugpressa.ru вчера в 17:04