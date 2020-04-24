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Политика Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 3

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