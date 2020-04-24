Финансы
ИнтерфаксБанк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Читать в источнике
Оценить1,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
Комментарии
Общество
SIPRI: Россия вошла в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону
Россия заняла четвертое место в мире по объему военных расходов в 2019 году с затратами в размере 65,1 миллиарда долларов (рост на 4,5 процента).
РИА Новости вчера в 22:35
Общество
Путин поручил выделить регионам помощь в 200 млрд рублей
Российский президент Владимир Путин поручил в срок до 15 мая предоставить субъектам России дополнительную финансовую помощь в размене 200 миллиардов рублей.
ПРАЙМ 05:01
Общество
Большое количество нефтяных танкеров скопилось у берегов США
У берегов американского штата Калифорния скопилось большое количество нефтеналивных танкеров.
Российская газета 03:55
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
За сутки в России подтвержденные случаи коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксировали в 83 регионах страны.
Piter.tv вчера в 05:21
Общество
Названа дата окончания пандемии коронавируса в России
Названная аналитиками дата основана на анализе имеющихся данных статистики по заболевшим COVID-19 в России.
Lenta.ru 05:42
Политика
Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики
Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Общество
В Ростовской области от коронавируса умер второй человек
Еще один человек умер в донском регионе, который болел коронавирусом.
Rostof.ru 04:08
Общество
Россия обошла Китай по числу заражений коронавирусом
Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом.
RT на русском 04:33
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Футбол
Экс-футболист «Спартака» вспомнил об участии Деда Хасана в трансферах
Александр Козлов выступал за дубль «Спартака» с 15 лет. В основе дебютировал 25 апреля 2010 года в матче с клубом «Спартак» (Нальчик).
РБК 05:24
Общество
В Смольном назвали необходимые документы для поездки на дачу
«Петербуржцы на личном автотранспорте должны следовать по маршруту до садового участка или дачи без остановок на территории населенных пунктов Ленинградской области», — подчеркнули в Смольном.
АБН 05:18
Общество
Офицер ФСБ России подозревается в хищении табасаранских ковров
Впоследствии Гаджиибрагимов передал Ренкасу и Ковтонюку девять ковров ручной работы размерами 3 на 4 метра.
Махачкалинские известия 04:12
Политика
Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
RT на русском 02:56
Общество
В Ярославской области коронавирус выявлен почти у 400 человек
За минувшие сутки в регионе диагноз COVID-19 был поставлен еще 42 пациентам В Ярославской области за прошедшие сутки выявлено еще 42 случая заражения коронавирусной инфекцией, а всего диагноз COVID-19 в регионе поставлен 384 пациентам, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 05:50
Общество
Рост заражения COVID-19 в Осетии связали с митингом во Владикавказе
За последние 24 часа в Северной Осетии выявили 148 случаев заражения COVID-19.
News.ru 05:45
Армия и оружие
США показали прототип нового танка для Сухопутных сил
В Соединенных Штатах впервые были публично показаны опытные образцы новых легких танков.
Военное дело 04:01
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса
Руководитель Бурятии Алексей Цыденов заявил, что медики, зараженные коронавирусом, сами скрывали симптомы заболевания.
Московский Комсомолец вчера в 11:37
Гаджеты
Цена iPhone 12 может быть дешевле iPhone 11
Инсайдер Чун Хун Ли сообщает, что стоимость самого дешевого iPhone 12 будет в промежутке 600-700 долларов, цена прошлогодней линейки начиналась с 699 долларов.
Ридус 24 апреля в 11:26
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
В Госдуме высказались против переноса майских праздников
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
Космос
Российские учёные запустят в космос «Ноев ковчег»
UfacityNews.ru 04:22
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Общество
Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН
Как сообщает РИА Новости, в эфире программы телеканала «Россия 1» - «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым - академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что какие-то финальные этапы эпидемии мы все можем увидеть только к июню этого года.
Live24 01:24