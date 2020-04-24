Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На новость о снижении ставки рубль отреагировал ростом.
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Банк России снизил с сегодняшнего дня ключевую ставку до 5,5% годовых

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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

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Комментарии

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Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
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Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики

Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
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По мнению экспертов, убытки отрасли в России составят порядка 40 млрд рублей.
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Отсюда у поклонников и назрел вопрос: то ли Успенская умело пользуется фотошопом, или же не прекращает омолаживающие процедуры, и посещает салоны красоты, нарушая режим общероссийской самоизоляции.
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Как сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии, с 25 апреля Дивеевский монастырь находится на карантине.
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В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек

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Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях

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Новый КоАП ужесточит требования к камерам на дорогах

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Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль

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Отправка призывников на военную службу начнется после 20 мая

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СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова

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Что в Тульской области будет закрыто до 30 апреля

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