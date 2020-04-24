Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксБанк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
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Новости кризиса 24 апреля: ЦБ снизил ключевую ставку, на поддержку российского автопрома потратят миллиарды

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Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

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ЦБ видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАСС08:58
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В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

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В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

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Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

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В США более 50 тыс. человек умерли из-за коронавируса

Число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом (COVID-19), превысило в США 50 тыс.
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Общество

Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов.
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Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида

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Грядёт крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет

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Адвокат: помощник главы Россельхознадзора не является фигурантом уголовного дела

Адвокат помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова Кирилл Бельский назвал клеветой появившуюся в СМИ информацию о том, что чиновнику якобы предъявили обвинение по делу о развратных действиях в отношении столичной школьницы.
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Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции

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Самый северный ракетный дивизион завершил учения

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В 2014 году на борту БПК «Керчь» случился пожар в машинном отделении.
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США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

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Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

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В Сети появились изображения рестайлингового пикапа Toyota Hilux.
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Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
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Все курские медучреждения переведут в инфекционный режим

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Разозлившиеся фанаты после премьеры новой песни послали Королеву на Украину

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Владимир Путин призвал «подставить плечо» российскому автопрому

По словам Владимира Путина, на сегодняшний день в российском автопроме занято около 300 тысяч человек.
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