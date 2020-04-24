Финансы
ИнтерфаксБанк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Читать в источнике
Оценить1,2K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 15:30, Ашберн
Комментарии
Общество
В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу
Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
Общество
Испанские ученые выяснили, как COVID-19 проник в страну
Ученые мадридского Института здоровья имени Карлоса III провели исследование о проникновении вируса COVID-19 в страну и пришли к сенсационным выводам.
Газета.Ru 13:51
Общество
В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
Общество
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Игры
Релизнулся ассиметричный многопользовательский экшен Predator: Hunting Grounds
В Epic Games Store и PS Store стартовал многопользовательский экшен Predator: Hunting Grounds, основанный на классическом боевике 1987 года «Хищник».
ЭндлессГеймОвер 03:13
Общество
В США более 50 тыс. человек умерли из-за коронавируса
Число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом (COVID-19), превысило в США 50 тыс.
ТАСС 10:39
Политика
Голикова доложит Путину и Мишустину об идеях о продлении ограничений
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложит президенту России Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину об идеях о продлении ограничений.
РЕН ТВ 14:26
Общество
Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы
Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов.
Российская газета 07:54
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ вчера в 14:52
Технологии
Грядёт крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
Появление первых устройств с поддержкой Wi-Fi с диапазоном в 6 ГГц состоится в конце 2020 года.
ToDay News Ufa 10:30
Происшествия
Адвокат: помощник главы Россельхознадзора не является фигурантом уголовного дела
Адвокат помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова Кирилл Бельский назвал клеветой появившуюся в СМИ информацию о том, что чиновнику якобы предъявили обвинение по делу о развратных действиях в отношении столичной школьницы.
BFM.ru 13:13
Общество
Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции
Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 12:20
Армия и оружие
Уникальный БПК «Керчь» отправился на утилизацию
В 2014 году на борту БПК «Керчь» случился пожар в машинном отделении.
ГЛАС.RU 09:14
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru 02:02
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 10:29
Авто
Обновлённый Toyota Hilux: первые изображения
В Сети появились изображения рестайлингового пикапа Toyota Hilux.
Журнал Авто.ру 05:34
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Общество
Россиянам предложили сказать спасибо Ротенбергу за Крымский мост
На видео женщина пожаловалась на критику проекта строительства моста, который обошелся в 227,92 млрд рублей.
Infox.ru 06:50
Здоровье
Все курские медучреждения переведут в инфекционный режим
В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что все кто сейчас находятся на территории региона, являются потенциальными носителями инфекции.
Курск сегодня 09:02
Шоу-бизнес
Разозлившиеся фанаты после премьеры новой песни послали Королеву на Украину
Известная певица Наташа Королева поделилась с фанатами отрывком новой песни «Давай гуляй», которую она посвятила своим землячкам — украинкам.
ФАН 10:12
Общество
Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге
Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
Здоровье
Медики назвали необходимые вещи при госпитализации с коронавирусом
Ранее замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов предложил пересмотреть критерии госпитализации пациентов с коронавирусом для облегчения нагрузки на систему здравоохранения.
Lenta.ru 15:13
Общество
Владимир Путин призвал «подставить плечо» российскому автопрому
По словам Владимира Путина, на сегодняшний день в российском автопроме занято около 300 тысяч человек.
Телеканал Санкт-Петербург 10:24
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 22 апреля в 08:38