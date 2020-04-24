Финансы
ИнтерфаксБанк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
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Комментарии
Политика
Советник президента Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын здоров
Ранее CNN со ссылкой на источник в американской администрации выступила с утверждением, что в Вашингтоне изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына после якобы перенесенной им хирургической операции.
ТАСС 20:05
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
Вести.Ru вчера в 02:46
Экономика
Безработица в России может вырасти в шесть раз, заявили в ВШЭ
Безработица в России может вырасти в шесть раз, считают в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Об этом пишет газета "Известия".
РИА Новости 17:46
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что Россия может избежать взрывного пика заражений коронавирусной инфекцией, но при условии, что граждане будут соблюдать ограничения в майские праздники.
Собака.ru 08:00
Общество
Лукашенко объяснил отказ от карантина свободолюбием белорусов
Президент Александр Лукашенко объяснил, почему отказался от введения жёсткого карантина в условиях распространения коронавирусной инфекции в Белоруссии.
News.ru 16:38
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
Энергетика
Глава «Лукойла» исключил снижение цен на бензин в России
По словам Алекперова, стоимость бензина в России регулируется специальным демпфирующим механизмом.
Компания вчера в 05:43
Здоровье
В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом
По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 24 апреля в 12:07
Шоу-бизнес
Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов впервые стал отцом
Уже сегодня ведущий телепроекта «Дом-2» Андрей Черкасов заявил о том, что впервые стал отцом. Кристина Ослина подарила ему сына.
RuNews24.ru вчера в 08:33
Общество
40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом
Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК 20:00
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru 24 апреля в 20:56
Здоровье
В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости 24 апреля в 02:36
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня 09:20
Происшествия
В Бурятии выявили ещё 13 случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 24 апреля 2020, 08:06 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 24 апреля в 01:06
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru 01:40
Авто
Опубликован рейтинг лучших автомобилей для российских дорог
Тарантас Ньюс 06:48
Общество
В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
Общество
Посольство потребовало обследовать заключенную в США россиянку Осипову
Накануне россиянка Мария Бутина, которую освободили из тюрьмы в США в октябре прошлого года, сообщила, что сокамерница Осиповой заразилась коронавирусом, после чего ее отправили на карантин.
РБК 21:34
Общество
Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер
В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru 12:59
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Премьер Михаил Мишустин подписал 23 апреля постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Газета.Ru 24 апреля в 02:38
Космос
Китай представил название для своей первой миссии на Марс
РБК 24 апреля в 13:56
Единоборства
Глава UFC рассказал, когда Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой
Глава UFC Дэйна Уайт назвал приблизительные сроки, когда может состояться следующий бой с участием российского чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Metaratings 24 апреля в 15:02
Общество
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости 14:58