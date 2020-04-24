Финансы

Газета.RuГазета.RuКлючевая ставка снижена до 5,5% годовых

Центральный Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 50 б. п. Об этом пишет РИА "Новости". Теперь ключевая ставка составляет 5,5 % годовых.
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