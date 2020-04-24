Финансы
ИнтерфаксБанк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 04:10, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Здоровье
В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса
В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 02:13
Общество
Еще 287 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве
В столице вылечились от Covid-19 еще 287 человек, за весь период выздоровели 2735 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИАМО вчера в 03:31
Фигурное катание
Медведева отреагировала на фото Туктамышевой в красном костюме
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева прокомментировала фотографию чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой в красном костюме.
Газета.Ru вчера в 14:19
Общество
В Калужской области количество больных коронавирусом выросло до 513
По состоянию на 19:00 24 апреля на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 513, утром 24 апреля таковых было 498.На данный момент выздоровели 17 человек, в списках умерших значатся 8 человек.
Pressa40 вчера в 13:06
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Коллективный иск к мэрии Москвы подали в начале апреля сторонники оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.
РБК вчера в 16:52
Происшествия
В Хакасии 34 человека заразились коронавирусом в больнице
В одной из больниц Абакана выявили массовую вспышку заболевания коронавирусом - заразились 34 пациента отделения травматологии.
Российская газета 03:03
Футбол
Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя
Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.
Чемпионат вчера в 11:53
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
Происшествия
В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса
Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
Общество
Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива вчера в 07:14
Происшествия
Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился
Lenta.ru вчера в 20:20
Происшествия
В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус
Тридцать шесть сотрудников горбольницы №1 в городе Златоуст Челябинской области заболели коронавирусом, среди них беременная девушка, ее заболевание протекает в легкой форме, сообщает минздрав региона.
РИА Новости вчера в 12:58
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 06:01
Общество
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Здоровье
Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса
Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском вчера в 21:49
Здоровье
Коронавирусом за сутки заболели 20 человек в Саратовской области
Медики за сутки зафиксировали 20 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в Саратовской области.
ФАН 03:49
Футбол
Михаил Грушевский: «ВЭБ не даст ЦСКА ни копейки»
Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский, ставший гостем эфира «СЭ», оценил переход акций ПФК к крупной компании.
Спорт-Экспресс 03:00
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами в условиях вируса
ГИБДД сообщила о том, что в случае, если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти.
РБК вчера в 17:49
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Общество
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 14:37
Здоровье
В Крыму выявлено 10 новых случаев коронавируса
Из 10 больных у семерых коронавирус протекал бессимптомно, у троих – с пневмонией.
Вести.Севастополь 03:00
Наука
Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени
Канадские ученые показали, что надежно определять уровень боли у кошек по специальной шкале можно не только по фотографиям, но и в реальном времени, сообщается в PeerJ.
N+1 вчера в 14:44
Происшествия
На Урале трое в масках украли банкомат за 20 секунд
На видеозаписи трое мужчин в масках заходят в магазин, срывают пломбу с банкомата и накидывают на него тросы.
URA.Ru 03:09