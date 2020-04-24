Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксБанк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
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ЦБ видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов

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Прививка от коронавируса: ЦБ РФ снизил ставку до исторического минимума

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«Решение далось легко»: что означает снижение ключевой ставки на фоне коронакризиса

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Банк России видит пространство для продолжения смягчения ДКП

Finam.Ruвчера в 08:22
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Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
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Здоровье

В Амурской области выявлено пять новых случаев коронавируса

В Амурской области зарегистрировано пять новых лабораторно подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Амур.инфо 02:13
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Общество

Еще 287 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве

В столице вылечились от Covid-19 еще 287 человек, за весь период выздоровели 2735 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИАМО вчера в 03:31
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Фигурное катание

Медведева отреагировала на фото Туктамышевой в красном костюме

Двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева прокомментировала фотографию чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой в красном костюме.
Газета.Ru вчера в 14:19
Общество

В Калужской области количество больных коронавирусом выросло до 513

По состоянию на 19:00 24 апреля на территории Калужской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось до 513, утром 24 апреля таковых было 498.На данный момент выздоровели 17 человек, в списках умерших значатся 8 человек.
Pressa40 вчера в 13:06
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Коллективный иск к мэрии Москвы подали в начале апреля сторонники оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.
РБК вчера в 16:52
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Происшествия

В Хакасии 34 человека заразились коронавирусом в больнице

В одной из больниц Абакана выявили массовую вспышку заболевания коронавирусом - заразились 34 пациента отделения травматологии.
Российская газета 03:03
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Футбол

Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя

Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.
Чемпионат вчера в 11:53
1
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
200
Происшествия

В Новосибирской области выявили 41 новый случай коронавируса

Сорок один новый случай инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, до этого с начала эпидемии самое большое количество зарегистрированных случаев за сутки составляло 24, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 00:33
103
Общество

Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива вчера в 07:14
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Происшествия

Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился

Lenta.ru вчера в 20:20
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Происшествия

В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус

Тридцать шесть сотрудников горбольницы №1 в городе Златоуст Челябинской области заболели коронавирусом, среди них беременная девушка, ее заболевание протекает в легкой форме, сообщает минздрав региона.
РИА Новости вчера в 12:58
7
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 06:01
1K
Общество

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru 01:34
2
Здоровье

Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском вчера в 21:49
418
Гаджеты

Финальная превью-версия Android 11 стала доступна разработчикам

Live24 01:37
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Здоровье

Коронавирусом за сутки заболели 20 человек в Саратовской области

Медики за сутки зафиксировали 20 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в Саратовской области.
ФАН 03:49
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Футбол

Михаил Грушевский: «ВЭБ не даст ЦСКА ни копейки»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский, ставший гостем эфира «СЭ», оценил переход акций ПФК к крупной компании.
Спорт-Экспресс 03:00
Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
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Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru 02:46
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Общество

ГИБДД объяснила правила передвижения между регионами в условиях вируса

ГИБДД сообщила о том, что в случае, если граждане захотят проехать из одного региона в другой, они должны выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти.
РБК вчера в 17:49
475
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
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Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
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Общество

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 14:37
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Здоровье

В Крыму выявлено 10 новых случаев коронавируса

Из 10 больных у семерых коронавирус протекал бессимптомно, у троих – с пневмонией.
Вести.Севастополь 03:00
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Наука

Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени

Канадские ученые показали, что надежно определять уровень боли у кошек по специальной шкале можно не только по фотографиям, но и в реальном времени, сообщается в PeerJ.
N+1 вчера в 14:44
Общество

На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом

ТАСС 03:55
Происшествия

На Урале трое в масках украли банкомат за 20 секунд

На видеозаписи трое мужчин в масках заходят в магазин, срывают пломбу с банкомата и накидывают на него тросы.
URA.Ru 03:09
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Как работают Яндекс.Новости?
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