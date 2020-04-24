Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.

Технологии Эксперт рассказал, чем опасен смартфон во время пандемии Использование смартфонов в период пандемии коронавируса может быть опасно с точки зрения угрозы физическому и психическому здоровью, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. 1

Футбол Капелло призвал футболистов активнее помогать в борьбе с коронавирусом Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что ведущие игроки должны активнее оказывать помощь людям, проживающим рядом с ними, в условиях пандемии коронавируса.

Общество Режим самоизоляции в России предлагают продлить до 12 мая Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев считает, что ограничения, введенные в нашей стране в связи с распространением коронавируса, нужно продлить минимум до 12 мая. 256

Гаджеты В почтовом приложении Apple обнаружили уязвимости Злоумышленники могут получить удаленный доступ к информации на iPhone и iPad с помощью двух уязвимостей в почтовом приложении, которые обнаружили эксперты американской компании ZecOps, специализирующейся на кибербезопасности. 4

Здоровье Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов. 1,3K

Общество Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова Юлия Ларионова начинала свою работу на "Русском радио" музыкальным редактором, через несколько лет стала программным директором, а в 2016 году стала главным редактором радиостанции. 107

Наука Ученые исследовали особенности умственных нарушений при эпилепсии Ученые института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова РАН изучили патофизиологические особенности сопутствующих расстройств мозговых функций в экспериментах на животных и клеточных культурах.

Общество Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге "Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский. 1,1K

Общество В приютах в США опасаются, что люди вернут питомцев назад после карантина Коронавирус принес в США ажиотажный спрос на домашних питомцев, но владельцы приютов опасаются, что любовь к животным угаснет после окончания пандемии, и многие животные снова окажутся не нужны, рассказали РИА Новости представители индустрии.

Здоровье Пульмонолог рассказал о последствиях коронавируса в легкой форме По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных. 3

Общество В СПЧ предложили ввести пропуска для поездок на дачу Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска для пожилых людей на посевные работы на своих дачных участках. 2,4K

Энергетика Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель. 1,8K

Общество Опубликован проект нового расписания ОГЭ Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля. 7

Авто Начались продажи Chevrolet дешевле Lada Granta Для сравнения, минимальная стоимость российской Lada Granta в республике составляет 3,39 млн тенге или 600 тыс. руб. Сборка моделей стартовала в марте на костанайском заводе "СарыаркаАвтоПром", однако цены стали известны только сегодня, сообщает "Российская газета" в четверг. 89