Финансы
ИнтерфаксБанк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
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Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?
Аргументы и Фактывчера в 08:14
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В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений
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Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
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Ученые исследовали особенности умственных нарушений при эпилепсии
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По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных.
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На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
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Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора предложила ввести разовые пропуска для пожилых людей на посевные работы на своих дачных участках.
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Deutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ
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Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 9 классов в 2020 году пройдут в сроки с 8 июня по 31 июля.
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