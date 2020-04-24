В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.

Происшествия В Волгоградской области умерли еще два человека с коронавирусом Количество жертв новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области выросло до пяти, сообщил журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов. 25

Экономика Инвесторы готовят коллективный иск к Мосбирже Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть WTI по минус 37,63 доллара за баррель, в котором потребуют признать это незаконным и возместить понесенные убытки, сообщили РИА Новости в юридической компании Milton Legal. 65

Здоровье Первое испытание лекарства против коронавируса провалилось Потенциальное лекарство против коронавируса – ремдезивир – не оправдало ожиданий как ученых, так и инвесторов. 4

Общество Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19 В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19. 32

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Политика Полгода без зарплаты: языковой омбудсмен Украины подала в отставку Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова, назначенная правительством Украины, подала в отставку.

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Общество Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров. 136

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