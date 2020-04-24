Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Читать в источнике
Комментировать865

Подробнее о событии

Эксперты не ждут заметного эффекта от снижения ключевой ставки для рынка недвижимости

Интерфакс10:14

Риелторы: снижение ставки ЦБ компенсирует падение спроса на жилье

РИА Новости10:05

Экономисты спрогнозировали влияние пониженной ставки ЦБ на экономику

Известия09:08

Костин: решение ЦБ по ставке поможет более активному приходу денег в экономику

Коммерсантъ09:39

Банк России снизил ключевую ставку

URA.Ru06:51

Эксперт прокомментировал снижение ЦБ ключевой ставки

Телеканал 360°09:37

Рубль немного укрепился после заявления Набиуллиной о возможном смягчении ДКП в 2020 году

ТАСС09:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 10:38, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Волгоградской области умерли еще два человека с коронавирусом

Количество жертв новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области выросло до пяти, сообщил журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов.
Российская газета 04:57
25
Экономика

Инвесторы готовят коллективный иск к Мосбирже

Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть WTI по минус 37,63 доллара за баррель, в котором потребуют признать это незаконным и возместить понесенные убытки, сообщили РИА Новости в юридической компании Milton Legal.
ПРАЙМ 05:39
65
Здоровье

Первое испытание лекарства против коронавируса провалилось

Потенциальное лекарство против коронавируса – ремдезивир – не оправдало ожиданий как ученых, так и инвесторов.
Югополис 05:33
4
Общество

Испанские ученые сделали сенсационное заявление про распространение COVID-19

В Испании ученые опубликовали предварительный результат исследования о том, как коронавирус попал на территорию страны и как возник испанский штамм COVID-19.
Вести.Ru 00:35
32
Общество

Матвиенко заявила о необходимости изучить реформирование системы ОМС

Ситуация с коронавирусом в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС).
РБК 09:11
21
Футбол

Вячеслав Малафеев: Заботиться о своем бизнесе — это задача самого бизнесмена. Но я не оправдываю государство

Вячеслав Малафеев — один из немногих футболистов, кто сумел добиться успеха за пределами спорта.
Фонтанка.Ру 03:03
Общество

Управделами Московской патриархии Дионисий заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заболел коронавирусом и был госпитализирован в инфекционную больницу.
RuNews24.ru 05:38
89
Экономика

Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 09:23
30
Финансы

Россияне ринулись забирать иностранную валюту из банков

Россияне начали массово снимать иностранную валюту с банковских счетов на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть.
Росбалт 09:33
14
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

РИА Новости 10:16
161
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3,1K
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
1,9K
Политика

Полгода без зарплаты: языковой омбудсмен Украины подала в отставку

Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова, назначенная правительством Украины, подала в отставку.
РЕН ТВ 09:06
Политика

Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru 08:55
398
Общество

Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку

"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
140
Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
748
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
40
Здоровье

Минздрав выпустил рекомендации по лечению беременных от коронавируса

В документе говориться, что при лечении беременных женщин запрещается применять противомалярийные препараты и рекомбинантный интерферон-1b.
Evo-rus.com 08:16
5
Футбол

Экс-нападающий «Рубина» Марко Девич объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий "Рубина" и "Ростова" Марко Девич объявил о завершении игровой карьеры.
Реальное время 09:03
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
136
Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
167
Кино

Вышел новый трейлер сериала «Великая» с Эль Фаннинг

Культуромания 04:20
Здоровье

Мало курильщиков оказалось среди больных коронавирусом

Саломон подчеркнул, что курящие пациенты зачастую испытывают осложнения при коронавирусе.
Цензуры.Нет вчера в 05:30
48
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
936
Наука

Ученые установили, как коронавирус попадает в организм

Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм.
РИА Новости 05:13
3
Общество

В Госдуме анонсировали смягчение режима самоизоляции

Режим самоизоляции может быть постепенно снят после майских праздников, заявил 24 апреля депутат Госдумы Юрий Олейников после онлайн-встречи парламентариев и главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероники Скворцовой.
ИА Красная Весна 10:17
Происшествия

От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом

РИА Новости 06:45
258
Происшествия

В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции

В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости 05:12
241
Общество

Скворцова ожидает выход на плато по коронавирусу на следующей неделе

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, рассчитывает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Коммерсантъ 09:46
131
Общество

Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал раздачу денег безработным в США, назвав такие меры издевательством.
РИА Новости 09:14
34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное