Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 389

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Происшествия В Москве задержали компанию пьяных нарушителей самоизоляции Полицейские задержали на юге Москвы четырех человек, нарушивших режим самоизоляции и оказавших сопротивление стражам порядка, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. 14

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Общество В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин. 631

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Армия и оружие В МИД РФ опровергли нахождение российских военных в Ливии В МИД добавили, что достоверных данных о гражданах России, которые принимали бы участие в боестолкновениях на территории Ливии и погибли в указанные даты, в российское министерство не поступало, а подобные сообщения — «далеко не первая спекуляция» на тему участия «российских» ЧВК во внутриливийском конфликте.

Происшествия На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780 В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода. 868

Общество Ксения Собчак вложила миллионы в крабовый бизнес Как стало известно, Ксения Анатольевна стала владелицей 40 процентов акций в компаниях Монерон и Курильский универсальный комплекс, занимающихся отловом камчатских крабов. 173

Здоровье Новосибирские врачи получат надбавки за коронавирус Более существенные выплаты с апреля будут получать медработники, занятые «особо важных работ, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция». 9

Политика Лавров заявил о планах обсудить вывод ядерного оружия США из Европы Российская сторона надеется в ходе следующих переговоров с Соединёнными Штатами обсудить вопрос вывода американского ядерного оружия из Европы.

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