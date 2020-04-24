Финансы
ИнтерфаксБанк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
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Комментарии
Общество
В Пензенской области обновлена карта заражения коронавирусом
В своем телеграм-канале пресс-секретарь Ивана Белозерцева Дина Черемушкина сообщила, где проживают новые заболевшие.
1pnz.ru 03:34
Политика
Песков опроверг слухи, что президент где-то «укрылся»
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что президент Владимир Путин якобы где-то "укрылся".
Вести.Ru 02:59
Общество
Россия отказывается платить Лондону 76 млн рублей по делу Смычковского
Ранее Россия направила запрос в Соединённые Королевство об экстрадиции Смычковского — ключевого фигуранта дела о коррупции в отношении генерала СКР Александра Дрыманова — по делу о взятке в $1 млн за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец».
REGNUM 02:47
Общество
В новый КоАП включили ответственность за «поющих» по ночам собак
Москва, 26 апреля 2020, 23:34 — REGNUM Ответственность за нарушение тишины ночью расширят в будущем Кодексе об административных правонарушениях (КоАП).
REGNUM вчера в 16:34
Общество
Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом
Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве.
Ведомости 04:09
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до 15,04 доллара за баррель
По состоянию на 08:46 мск стоимость июньских фьючерсов на WTI уменьшалась на 11,28%, до 15,04 доллара, Brent — на 1,96%, до 21,02 доллара.
РИА Новости 02:42
Гаджеты
Смартфон Meizu 17 5G получит подзарядку Super mCharger
8 мая состоится презентация флагманского смартфона Meizu 17 5G, рассчитанного на работу в мобильных сетях пятого поколения.
3DNews 00:47
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Происшествия
На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780
В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода.
Российская газета вчера в 07:07
Здоровье
В больницах Урала не хватает комплектующих к ИВЛ и защитных масок
В Курганской областной специализированной инфекционной больнице по сей день продолжаются работы по монтажу кислородной подводки, не хватает 59 клапанов, 27 коек не оборудованы аппаратами ИВЛ, необходимы семь аспираторов.
REGNUM 03:48
Армия и оружие
Стало известно о жертвах атаки на столицу Сирии
В атаке обвиняют Израиль: SANA утверждает, что удар был нанесен из воздушного пространства Ливана.
Lenta.ru 03:59
Общество
Глава Роспотребнадзора призвала россиян готовиться к новой жизни
После окончания пандемии многое изменится, считает Анна Попова Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привычная жизнь россиян изменится после окончания пандемии коронавируса.
Челнинские известия 01:50
Общество
В России за сутки выявили 6198 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявлено 6198 заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 04:20
Шоу-бизнес
Варнава получила серьезную травму на съемках «Танцев со звездами»
Как пишут средства массовой информации, теперь участие Варнавы в проекте оказалось под угрозой из-за травмы звезды.
ФАН 03:19
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Гаджеты
Стало известно, какие смартфоны на Android получат запись звонков
Стало известно, какие смартфоны на операционной системе Android получат запись звонков, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 25 апреля в 14:36
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
Общество
Японская компания готова обсуждать с «Союзмультфильмом» права на Чебурашку
Как ранее заявила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, студия планирует заняться вопросом возврата прав на использование образа Чебурашки с японской стороной, поскольку они были переданы предыдущим руководством 16 лет назад, а сейчас между российской и японской сторонами существуют серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий.
ТАСС 01:43
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК 24 апреля в 17:38
Футбол
Новым главным тренером «Локомотива» может стать серб Николич
Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Николич может сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива" Кикнадзе: у меня нет конфликта с Семиным.
Metaratings вчера в 10:12
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Экономика
Минкомсвязь согласилась отсрочить введение части норм «закона Яровой»
Крупнейшие операторы оценивали затраты на исполнение «закона Яровой» в 40–50 млрд руб. за пять лет на каждого.
Коммерсантъ вчера в 18:35
Здоровье
В Серафимо-Дивеевском монастыре 76 человек заразились коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 207 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 1574 человека, среди них 76 заболевших – в Серафимо-Дивеевском монастыре, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:22
Экономика
В ПФР сказали, когда пенсионер получит прибавку, если уволится
В Пенсионном фонде России рассказали, в каком случае и в какие сроки пенсионеру стоит ждать прибавку к пенсии в случае его увольнения с работы, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 25 апреля в 14:30
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34
Общество
Мишустин поручил проработать снятие ограничений с бизнеса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам проработать возможность отмены ограничений для бизнеса, введенных на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 03:24
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53