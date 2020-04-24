Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.

Общество Россия отказывается платить Лондону 76 млн рублей по делу Смычковского Ранее Россия направила запрос в Соединённые Королевство об экстрадиции Смычковского — ключевого фигуранта дела о коррупции в отношении генерала СКР Александра Дрыманова — по делу о взятке в $1 млн за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец». 97

Общество Россия обогнала Китай по числу зараженных коронавирусом Число заболевших коронавирусной инфекцией в России выросло до 87 147 человек и превысило количество заразившихся коронавирусом в Китае (83 912), где впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 в декабре 2019 г. Большинство заболевших (52%) коронавирусной инфекцией — в Москве. 164

Гаджеты Смартфон Meizu 17 5G получит подзарядку Super mCharger 8 мая состоится презентация флагманского смартфона Meizu 17 5G, рассчитанного на работу в мобильных сетях пятого поколения.

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 357

Происшествия На Кубани число заразившихся коронавирусом достигло 780 В результате диагноз "коронавирус" на Кубани установлен уже у 780 человек, в том числе зафиксировано 19 случаев летального исхода. 864

Здоровье В больницах Урала не хватает комплектующих к ИВЛ и защитных масок В Курганской областной специализированной инфекционной больнице по сей день продолжаются работы по монтажу кислородной подводки, не хватает 59 клапанов, 27 коек не оборудованы аппаратами ИВЛ, необходимы семь аспираторов. 2

Общество Глава Роспотребнадзора призвала россиян готовиться к новой жизни После окончания пандемии многое изменится, считает Анна Попова Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что привычная жизнь россиян изменится после окончания пандемии коронавируса. 13

Общество В России за сутки выявили 6198 случаев заражения коронавирусом За сутки в России выявлено 6198 заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Общество В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин. 602

Общество Японская компания готова обсуждать с «Союзмультфильмом» права на Чебурашку Как ранее заявила председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева, студия планирует заняться вопросом возврата прав на использование образа Чебурашки с японской стороной, поскольку они были переданы предыдущим руководством 16 лет назад, а сейчас между российской и японской сторонами существуют серьезные разногласия по поводу срока действия договора и его условий.

Политика Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности». 63

Футбол Новым главным тренером «Локомотива» может стать серб Николич Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Николич может сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива" Кикнадзе: у меня нет конфликта с Семиным. 2

Здоровье В Серафимо-Дивеевском монастыре 76 человек заразились коронавирусом Коронавирус подтвержден еще у 207 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 1574 человека, среди них 76 заболевших – в Серафимо-Дивеевском монастыре, сообщает пресс-служба правительства региона.

Экономика В ПФР сказали, когда пенсионер получит прибавку, если уволится В Пенсионном фонде России рассказали, в каком случае и в какие сроки пенсионеру стоит ждать прибавку к пенсии в случае его увольнения с работы, сообщает PRIMPRESS.