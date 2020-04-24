Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Общество

Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

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МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска

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Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16

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Evo-rus.com 12:56
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
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Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

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Путин подписал указ о присвоении почетных званий врачам России

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Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

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Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели

В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
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Платформа по выдаче цифровых пропусков, разработанная Минкомсвязи, будет запущена еще в 21 регионе России.
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