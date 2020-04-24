Финансы
КоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На новость о снижении ставки рубль отреагировал ростом.
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Как изменение ключевой ставки ЦБ РФ повлияет на рынок ипотечного кредитования
Finam.Ru24 апреля в 13:30
Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?
Аргументы и Факты24 апреля в 08:14
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Комментарии
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Банк ВТБ расширил действие программы «Беззалоговый автокредит», позволяющей приобрести автомобиль или мототехнику без обременения по залогу.
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В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
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В Курганской области запретят продажу алкоголя
Уточняется, что торговля алкогольными напитками будет запрещена и при оказании услуг общественного питания.
RuNews24.ru 09:21
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Лукашенко отказался останавливать экономику из-за пандемии
Несмотря на пандемию коронавируса, белорусские предприятия продолжат работать.
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Летучих мышей заражали коронавирусы несколько миллионов лет назад
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Китай представил название для своей первой миссии на Марс
РБК 24 апреля в 13:56
Общество
В оперштабе рассказали об умерших от коронавируса калининградцах
В Калининградской области за сутки скончались ещё два человека с коронавирусом.
Клопс 05:34
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Экономика
Саудовская Аравия затянет пояса и займёт миллиарды: пандемия вынуждает
Саудовская Аравия может занять ещё 100 миллиардов риалов (26,6 миллиарда долларов) на внешних рынках в этом году, а общий долг королевства может достичь 220 млрд риалов ($ 58,5 млрд).
Евразия Daily 23 апреля в 02:23
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
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Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»
RT на русском вчера в 11:58
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Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
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Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска
Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
Известия 10:27
Футбол
В Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки
Все спортсмены получат возможность проводить индивидуальные тренировки, а начиная с 18 мая могут быть разрешены командные занятия.
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Умер известный итальянский журналист Джульетто Кьеза
Sputnik Южная Осетия 05:38
Космос
29 апреля мимо Земли пролетит 4-километровый астероид
29 апреля к Земле приблизится гигантский астероид, сообщили в Центре исследования околоземных объектов NASA, который проводит наблюдения за потенциально опасными небесными телами.
Что происходит 24 апреля в 02:49
Происшествия
В Коми от коронавируса излечились 52 человека
По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на 25 апреля лабораторно подтверждён 561 случай заболевания COVID-19.
Моя Воркута вчера в 09:02
Политика
СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова
Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия 12:58
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Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru вчера в 15:39
Общество
Роспотребнадзор: кафе ждут нововведения после отмены самоизоляции
После отмены режима самоизоляции кафе и рестораны ждут нововведения, защищающие сотрудников и посетителей, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 13:52
Музыка
Noize MC выпустил клип в память об аварии на Чернобыльской АЭС
Хип-хоп исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) выпустил клип, посвященный ликвидаторам и жертвам чернобыльской катастрофы на АЭС.
Газета.Ru 12:55
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Новак дал прогноз по спросу на нефть
Минэнерго России ожидает постепенного восстановления спроса на нефть, в противном случае может произойти коллапс.
Известия 07:32
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Минобрнауки не ожидает существенного сдвига срока обучения студентов
«По нашим экспертным оценкам, существенной сдвижки по срокам обучения не будет», — сказал министр.
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Футбол
Составлена сборная сезона АПЛ по версии Daily Mail
Английская газета Daily Mail составила символическую сборную сезона чемпионата Англии.
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Врач предупредил об опасности чая во время пандемии коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, британское издание DailyMail рассказывает о вреде час в большом количестве, ссылаясь на эксперта по пищевым наукам Грейс Фархат.
ToDay News Ufa 01:26
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В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
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Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Наука
Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени
Канадские ученые показали, что надежно определять уровень боли у кошек по специальной шкале можно не только по фотографиям, но и в реальном времени, сообщается в PeerJ.
N+1 24 апреля в 14:44