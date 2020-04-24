Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. На новость о снижении ставки рубль отреагировал ростом.
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Как изменение ключевой ставки ЦБ РФ повлияет на рынок ипотечного кредитования

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Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%

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Банк России понизил ключевую ставку

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Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
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Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
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Генштаб ВСУ сообщил об успешном испытании ракеты «Ольха-М»

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Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
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Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска

Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
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Умер известный итальянский журналист Джульетто Кьеза

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29 апреля к Земле приблизится гигантский астероид, сообщили в Центре исследования околоземных объектов NASA, который проводит наблюдения за потенциально опасными небесными телами.
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В Коми от коронавируса излечились 52 человека

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на 25 апреля лабораторно подтверждён 561 случай заболевания COVID-19.
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СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова

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После отмены режима самоизоляции кафе и рестораны ждут нововведения, защищающие сотрудников и посетителей, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
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Новак дал прогноз по спросу на нефть

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Минобрнауки не ожидает существенного сдвига срока обучения студентов

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Шкала кошачьих гримас показала эффективность в реальном времени

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