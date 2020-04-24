Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Эксперты не ждут заметного эффекта от снижения ключевой ставки для рынка недвижимости

Интерфакс10:14

Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%

РИА Новости11:55

ЦБ видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов

ТАСС08:58

Эксперт прокомментировал снижение ЦБ ключевой ставки

Телеканал 360°09:37

До конца года ставка ЦБ сохранится на текущем уровне в 5,5%

ПРАЙМ09:59

Костин: решение ЦБ по ставке поможет более активному приходу денег в экономику

Коммерсантъ09:39

Эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ

Deita.ru21 апреля в 13:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 14:23, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Минздрав выпустил рекомендации по лечению коронавируса у детей

Министерство здравоохранения опубликовало методические рекомендации об особенностях клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.
РИА Новости 11:11
5
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
3,1K
Футбол

Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона

Амстердам, 24 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов вышел с объявлением, в котором было указано, что нынешний розыгрыш Эредивизии будет досрочно завершен без объявления чемпиона, сообщает на официальном сайте организации.
REGNUM 11:58
Общество

Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции

Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила о том, что москвичи устали от самоизоляции и стали менее ответственно к ней относиться.
Комсомольская правда 13:14
156
Общество

Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну

Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
Известия 13:05
113
Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
985
Политика

Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
205
Общество

Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, сообщил представитель службы.
Ведомости 09:46
Общество

Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
402
Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия 08:50
37
Общество

Власти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции

Причин, из-за которых можно было бы на майские праздники смягчить режим самоизоляции, пока нет, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Российская газета 06:39
281
Футбол

Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках

Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel.
Чемпионат 12:36
Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
1,3K
Космос

Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие

24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 12:07
2
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3,1K
Единоборства

Чемпион UFC Волкановски предложил бой Магомедшарипову

RT на русском 13:36
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
284
Общество

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
96
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
1,3K
Шоу-бизнес

Татьяну Буланову выписали из больницы

Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
ТАСС 11:46
6
Экономика

Социально значимые предприятия Москвы получат субсидии до 1 млн рублей

Социально значимым предприятиям Москвы будет выделена поддержка в размере до 1 млн рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
Газета.Ru 12:38
9
Футбол

Производитель конопли может купить права на название «Камп Ноу»

Производитель конопли готов купить права на название стадиона «Барселоны» «Камп Ноу», утверждает The Sun.
ProstoProSport 08:45
Интернет

«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV

"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
Народные новости вчера в 05:46
69
Авто

Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»

Автоновости дня вчера в 03:01
25
Общество

Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период

Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
561
Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
88
Общество

Умер председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер

Глава совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер скончался в возрасте 90 лет.
News.ru 07:19
88
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
357
Шоу-бизнес

Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе

Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
15
Общество

В Калужской области число больных коронавирусом возросло до 498

В Калужской области за последний день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 54 человека и составило 498 человек.
Московский Комсомолец Калуга 03:14
110
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное