Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Комментарии
Здоровье
Минздрав выпустил рекомендации по лечению коронавируса у детей
Министерство здравоохранения опубликовало методические рекомендации об особенностях клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.
РИА Новости 11:11
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
Футбол
Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона
Амстердам, 24 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов вышел с объявлением, в котором было указано, что нынешний розыгрыш Эредивизии будет досрочно завершен без объявления чемпиона, сообщает на официальном сайте организации.
REGNUM 11:58
Общество
Москвичи стали менее ответственно относиться к режиму самоизоляции
Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила о том, что москвичи устали от самоизоляции и стали менее ответственно к ней относиться.
Комсомольская правда 13:14
Общество
Испанские ученые выяснили способ проникновения коронавируса в страну
Проведя исследования генома SARS-CoV-2 у испанских пациентов, группа ученых из Института здоровья Карлоса III в Мадриде выяснила, что большинство из вирусов в Испании принадлежат к семействам G и S, которые связаны с выявленным 1 февраля случаем в Шанхае, однако коронавирус попал в Испанию не из Китая.
Известия 13:05
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Общество
Роспотребнадзор назвал регионам условия для открытия парикмахерских
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, сообщил представитель службы.
Ведомости 09:46
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия 08:50
Общество
Власти Москвы пока не видят поводов для смягчения режима самоизоляции
Причин, из-за которых можно было бы на майские праздники смягчить режим самоизоляции, пока нет, заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.
Российская газета 06:39
Футбол
Футболистов чемпионата Германии могут обязать играть в масках
Министерство труда Германии из-за пандемии коронавируса собирается ввести дополнительные меры предосторожности для футболистов страны, включая ношение защитных масок во время матчей, сообщает The Sun со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Spiegel.
Чемпионат 12:36
Общество
Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса
Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 12:07
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Единоборства
Чемпион UFC Волкановски предложил бой Магомедшарипову
RT на русском 13:36
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Шоу-бизнес
Татьяну Буланову выписали из больницы
Певицу Татьяну Буланову, которую ранее госпитализировали в научный исследовательский центр им. В. А. Алмазова с подозрением на микроинсульт, выписали из больницы.
ТАСС 11:46
Экономика
Социально значимые предприятия Москвы получат субсидии до 1 млн рублей
Социально значимым предприятиям Москвы будет выделена поддержка в размере до 1 млн рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
Газета.Ru 12:38
Футбол
Производитель конопли может купить права на название «Камп Ноу»
Производитель конопли готов купить права на название стадиона «Барселоны» «Камп Ноу», утверждает The Sun.
ProstoProSport 08:45
Интернет
«Яндекс» представил платформу для телевизоров со Smart TV
"Яндекс" выпустил мультимедиа-платформу для объединения эфирных каналов и функций Smart TV на базе ОС Android.
Народные новости вчера в 05:46
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня вчера в 03:01
Общество
Попова призвала сохранить ограничения ещё на один инкубационный период
Жёсткие ограничения из-за коронавирусной инфекции должны оставаться в России ещё как минимум в течение одного инкубационного периода, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 13:34
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета вчера в 01:03
Общество
Умер председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер
Глава совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер скончался в возрасте 90 лет.
News.ru 07:19
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Шоу-бизнес
Собчак назвала Боню тупой за ее посты о коронавирусе
Телеведущая Ксения Собчак высеяла свою коллегу Викторию Боню за посты в соцсетях, в которых приводится конспирологическая теория о коронавирусе.
Московский Комсомолец 01:40
Общество
В Калужской области число больных коронавирусом возросло до 498
В Калужской области за последний день количество заболевших коронавирусной инфекцией выросло на 54 человека и составило 498 человек.
Московский Комсомолец Калуга 03:14