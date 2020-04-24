Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксБанк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами

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Заявление Банка России: Коронавирус убивает ястребов

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Банк «НЕЙВА»: Снижение ключевой ставки оказывает положительное влияние на экономический рост

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ЦБ видит потенциал снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов

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Прививка от коронавируса: ЦБ РФ снизил ставку до исторического минимума

ПРАЙМ24 апреля в 14:41

Банк России видит пространство для продолжения смягчения ДКП

Finam.Ru24 апреля в 08:22
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Комментарии

Общество

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
Lenta.ru вчера в 17:06
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников больницы заразились коронавирусом

RT на русском 11:17
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Общество

Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер

В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
1K
Общество

Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом

Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
477
Общество

Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы

Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
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Общество

Правительство утвердило правила возмещения затрат туроператорам

"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
РИА Новости 11:47
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Политика

Песков сообщил о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны

РБК 11:28
15
Общество

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском 12:06
20
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова подшутила над карьерой Дмитрия Тарасова

Телеведущая и певица Ольга Бузова подшутила над карьерой своего бывшего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова.
Peterburg2.ru 11:05
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Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

В Подмосковье правоохранители начали проверку после вечеринки в ЖК "Бутово парк 2" в Ленинском городском округе, когда местные жители собрались толпой во дворе дома.
Газета.Ru 11:34
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Общество

В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд

Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» снова изменил курс

Ранее сообщалось о неоднократном изменении курса судна-трубоукладчика, которое министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода "Северный поток — 2".В феврале "Академик Черский" выдвинулся из Находки в сторону Сингапура, потом отправился в Шри-Ланку, затем пункт-назначения изменился на Суэц (Египет) и порт Мапуту (Мозамбик).
Вести.Ru 06:20
2,2K
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru 01:40
2,8K
Общество

Из жизни ушла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Накануне из жизни ушла Юлия Ларионова, занимающая должность главного редактора крупнейшей радиостанции «Русское радио».
Bimru.ru вчера в 06:01
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Авто

Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор

Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 02:20
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Общество

В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей

Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
REGNUM 12:18
Происшествия

В Башкирии во время самоизоляции устроили вечеринку в клубе

Российская газета 10:40
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Авто

Банк ВТБ снизил ставки по автокредитам без залога

Банк ВТБ расширил действие программы «Беззалоговый автокредит», позволяющей приобрести автомобиль или мототехнику без обременения по залогу.
Автоновости дня 04:55
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Здоровье

В омском Минздраве опровергли смерть второго пациента с коронавирусом

Сегодня, 26 апреля, федеральный штаб проинформировал о смерти человека с коронавирусом в регионе.
RuNews24.ru 11:52
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Энергетика

НПЗ Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%

Первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой в эфире телеканала ОНТ заявил, что оба нефтеперерабатывающих завода Белоруссии восстановили загрузку практически до 100%-ной.
RT на русском вчера в 15:32
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
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Авто

Составлен рейтинг автомобилей, которые практически не ломаются

Основной критерий отбора заключался в числе обращений автовладельцев в сервисные центры в течение 2-3 лет.
Evo-rus.com 24 апреля в 05:26
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Здоровье

Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России

Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей 24 апреля в 17:58
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Общество

Первой леди США исполнилось 50 лет

Первая леди США Меланья Трамп отмечает день рождения: 26 апреля 2020 года ей исполняется 50 лет.
Газета.Ru 10:14
Экономика

В минфине США надеются на быстрое восстановление экономики после июля

Министр финансов США Стивен Мнучин надеется, что американская экономика "откроется" после карантина в мае-июне и начнет быстрое восстановление с июля.
РИА Новости 10:15
Общество

Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер

Несколько сотен человек собрались на площади Розы Люксембург и прилегающих к ней улицах.
Говорит Москва вчера в 11:53
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Авто

Появились первые изображения обновленной Toyota Hilux

Премьера обновленного Toyota Hilux ожидается до конца 2020 года. Первой его получит Австралия, там продажи должны начаться уже в июле.
Автоновости дня 24 апреля в 07:11
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