В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.

Общество Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19. 1K

Общество В Нидерландах норки заразились коронавирусом В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус, пишет DutchNews.nl. 2

Футбол В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников». 1

Политика Активно работает: Пхеньян развеял слухи о смерти Ким Чен Ына На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи сообщило об активной деятельности лидера страны.

Общество В Тульской области выросло число зараженных коронавирусом Число зарегистрированных случаев заражения жителей Тульской области коронавирусом за сутки увеличилось на 66 человек, 26 апреля сообщается на сайте правительства области. 208

Происшествия В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19 Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий. 520

Энергетика Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ. 418

Политика Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним. 4,5K

Происшествия Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. 68

Политика Рогозин не хочет объединяться с Маском Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона. 260

Музыка The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса. 24

Экономика В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. 42