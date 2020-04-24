Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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Центробанк снизил ставку. Что теперь будет с рублем, кредитами и вкладами?
Аргументы и Факты24 апреля в 08:14
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Комментарии
Общество
Онищенко рассказал о «железном правиле» распространения инфекций
По словам Онищенко, есть "железное правило": в августе-сентябре начинается подъем заболеваемости кишечными инфекциями, затем вместе с похолоданием "просыпаются" острые респираторные заболевания.
Вести.Ru 03:45
Общество
Власти Петербурга уточнили обстоятельства смерти четырех медсестер
В Петербурге комитет по здравоохранению подтвердил, что в городе скончались четыре медсестры с диагнозом COVID-19.
РЕН ТВ вчера в 20:14
Общество
В Нидерландах норки заразились коронавирусом
В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус, пишет DutchNews.nl.
Газета.Ru 09:58
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Здоровье
Почти 500 новых заражённых COVID-19 выявлено на Украине
За прошедшие сутки на Украине выявлено 477 лабораторно подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом.
SM News 24 апреля в 03:16
Шоу-бизнес
Тодоренко лишили титула «Женщина года»
Deita.ru 01:45
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина
Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников».
РБК 13:33
Политика
Активно работает: Пхеньян развеял слухи о смерти Ким Чен Ына
На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи сообщило об активной деятельности лидера страны.
ТВ Центр 03:17
Общество
В Московской духовной академии 52 человека заразились коронавирусом
В Московской духовной академии (МДА) в подмосковном Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом.
Газета.Ru 13:06
Общество
В Тульской области выросло число зараженных коронавирусом
Число зарегистрированных случаев заражения жителей Тульской области коронавирусом за сутки увеличилось на 66 человек, 26 апреля сообщается на сайте правительства области.
ИА Красная Весна 09:23
Общество
Сергей Шойгу поручил завершить учебный год в вузах Минобороны досрочно
Сергей Шойгу поручил рассмотреть вопрос завершения учебного года во всех образовательных заведениях Министерства обороны досрочно.
Актуальные Новости 11:38
Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс 11:56
Общество
Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии
Старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию.
Вести.Ru 11:22
Энергетика
Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК 24 апреля в 10:29
Политика
Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом
Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
Происшествия
Экс-главу Пятигорска Травнева заподозрили в превышении полномочий
На Ставрополье завели уголовное дело в отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Интерфакс вчера в 09:45
Политика
Рогозин не хочет объединяться с Маском
Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
Здоровье
В Иваново коронавирус диагностировали еще у 11 человек
Официально диагноз COVID-19 поставлен 274 пациентам Иваново, 26 апреля.
Регион online 05:24
Общество
Весь МЧС Чечни побрился налысо вслед за Кадыровым
Московский Комсомолец 02:35
Общество
Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели
В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Петербургский дневник 24 апреля в 13:45
Здоровье
В реанимацию попала глава Минздрава Ростовской области
Piter.tv вчера в 14:38
Единоборства
Майк Тайсон собирается вернуться на ринг
Собираюсь устроить несколько выставочных боев и прийти в форму.
Спорт-Экспресс 24 апреля в 19:23
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Музыка
The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 24 апреля в 06:38
Футбол
Файзулин забил последний гол за «Зенит» 6 лет назад
«Зенит» вспомнил о последнем голе экс-полузащитника петербуржцев Виктора Файзулина.
Sports.ru 13:59
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM вчера в 04:39
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая опубликовала свои детские фото без очков
Диана Гурцкая в Instagram опубликовали свои детские фото, на которых запечатлена без очков.
Актуальные Новости 07:29