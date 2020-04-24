Финансы
ИнтерфаксБанк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
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ЦБ резко снизил ключевую ставку: что будет с рублем, инфляцией, кредитами
РИА Новости25 апреля в 01:00
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Комментарии
Политика
Опрос: около четверти россиян не доверяют Мишустину
Не одобряют работу российского правительства 23,2% опрошенных россиян, а деятельность премьера - 8,3%.
Накануне.Ru вчера в 20:43
Здоровье
Глава Бурятии обвинил врачей во вспышке коронавируса
Руководитель Бурятии Алексей Цыденов заявил, что медики, зараженные коронавирусом, сами скрывали симптомы заболевания.
Московский Комсомолец вчера в 11:37
Авто
Начали продажи Chevrolet дешевле Lada Granta
Микровэн Chevrolet Damas оказался самым доступным автомобилем в Казахстане, и даже дешевле Lada Granta.
Тарантас Ньюс вчера в 02:36
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Здоровье
Новосибирские врачи получат надбавки за коронавирус
Более существенные выплаты с апреля будут получать медработники, занятые «особо важных работ, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция».
Новая Сибирь 03:20
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Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец 25 апреля в 17:18
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
В каких городах Кузбасса нашли новых пациентов с коронавирусом
Сводку за 27 апреля представил оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Кузбассе.
ВашГород.ру 00:12
Политика
В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина в главном храме Минобороны
Изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и генсека СССР Иосифа Сталина в главном храме Минобороны объяснили исторической традицией.
URA.Ru 24 апреля в 09:01
Общество
Токаев продлил режим ЧП в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении режима чрезвычайного положения в стране до 11 мая.
Коммерсантъ 02:57
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета вчера в 15:06
Здоровье
Академик РАН заявил об особом сценарии с коронавирусом в России
В России особый сценарий развития ситуации с коронавирусом, заявил "Собеседнику" академик РАН, ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.
РИА Новости вчера в 19:17
Происшествия
Первый заместитель главы Хакасии поможет нуждающимся товарищам
Присоединился к депутатам и первый заместитель главы республики Николай Миронов, также член КПРФ.
ИА Хакасия 03:09
Здоровье
Беглов выразил соболезнования семье Филиппова
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным, близким и коллегам скончавшегося Алексея Филиппова.
Вести.Ru вчера в 10:26
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Авто
В России открылся автосалон, продающий советские автомобили
Из-за затяжной эпидемии мировая экономика подорвана, и в России может сократиться число дилеров, продающих новые автомобили, но это не помешало рязанцам открыть автосалон, где торгуют советскими автомобилями.
AvtoVolgograda.ru 25 апреля в 02:53
Политика
Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает
Сеул, 27 апреля 2020, 03:22 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын — жив, здоров и продолжает работать, заявил спецсоветник президента Южной Кореи Мун Чжо Ин в эфире телеканала CNN.
REGNUM вчера в 20:22
Общество
За сутки 22 жителя Саратовской области заболели коронавирусом
В Саратовской области выявлены новые случаи COVID-19. Как сообщили ИА «Регион 64» в оперативном штабе, коронавирус подтвержден у 22 человек.
Регион 64 02:20
Футбол
Составлен рейтинг самых скандальных трансферов в истории
ESPN составил рейтинг самых скандальных переходов за всю историю футбола.
Матч ТВ вчера в 20:33
Общество
Минюст отказался от повышения штрафов за нарушения ПДД
По проекту поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предлагалось повысить штрафы с 500 рублей до 3000 рублей, от 40 до 60 километров в час - с 1500 рублей до 4000 рублей.
Челнинские известия 02:45
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия вчера в 23:38
Происшествия
Замглавы киевской администрации задержан после конфликта с полицейским
В Киеве полиция задержала заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Владимира Слончака, сообщил 27 апреля ресурс "Киев Оперативный".
REGNUM 01:57
Происшествия
Шесть жителей Сибири погибли от отравления неизвестной жидкостью
В Новосибирской области семь человек попали в больницу с отравлением неизвестной жидкостью.
Новый День 03:18
Политика
В США рассказали о подготовке к Третьей мировой войне
Lenta.ru вчера в 17:05
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Lenta.ru вчера в 05:57
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости вчера в 04:05
Футбол
«Арсенал» лидирует в борьбе за Виллиана
«Арсенал» может подписать контракт с полузащитником «Челси» Виллианом в следующее трансферное окно.
Soccer.ru вчера в 15:33