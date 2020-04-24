с чего всё началось

В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.

Здоровье Федеральный центр травматологии в Чебоксарах перепрофилируют Чебоксары, 27 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В столице Чувашии на базе федерального центра травматологии создадут коечный фонд для оказания помощи пациентам, заражённым коронавирусом. 4

Космос За НЛО приняли запущенные в космос спутники жители КМВ В социальных сетях региона Кавказские Минеральные Воды местные жители накануне вечером начали выкладывать посты, в которых сообщали о замеченном в небе НЛО Светящиеся цепочки, состоящие из нескольких объектов, были достаточно хорошо виды в Кисловодске, Ессентуках, Минеральных Водах и Пятигорске.

Общество Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники. 1K

Общество Осипов предложил закрыть границы Забайкалья при неконтролируемом росте заболевших Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время оперативного совещания правительства 27 апреля предложил закрыть выезд и въезд в регион при неконтролируемом росте заболевших коронавирусом. 1

Шоу-бизнес Максим Фадеев съехал от жены и сына Музыкальный продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» признался, что съехал в загородный дом от жены Натальи и сына Саввы. 7

Экономика Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей. 21

Здоровье В больницах в Ухане не осталось ни одного пациента с коронавирусом В больницах китайского города Ухань в провинции Хубэй, который стал очагом вспышки коронавирусной инфекции, не осталось ни одного пациента с COVID-19, заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн. 119

Шоу-бизнес Тимати жёстко ответил Ксении Собчак на очередную критику Телеведущая считает, что многие отечественные знаменитости поднимают свои рейтинги дешёвыми способами, Тимати ответил Собчак ироничным постом в социальных сетях. 2

Политика Секретное оружие русских: Америка сходит с ума из-за «тайной операции России» Развенчивая миф о пресловутом «российском вмешательстве», американский эксперт пришел к выводу, что Вашингтон поверил в собственные слова о том, что секретным оружием русских стала рассерженная Америка.

Общество Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. 323

Общество В Минобороны рассказали, когда начнут работать призывные комиссии В Минобороны РФ сообщили, что призывные комиссии в рамках весеннего призыва в армию начнут работать после 6 мая, а отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая. 4

Общество До 12 мая собираются продлить режим самоизоляции в Омске В Омской области сообщения ряда местных СМИ о возможном продлении действующего режима самоизоляции почти на две недели (до 12 мая) вызвали большой общественный резонанс. 48

Политика Лидер КНДР Ким Чен Ын начал работать с документами Лидер КНДР Ким Чен Ын начал работать с документами Глава северокорейского государства направил гражданам страны послание.

Экономика Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения. 214

Политика В Эстонии ответили украинцам на учебник с российским Крымом Министерство образования и науки Эстонии направило письмо местному конгрессу украинцев с ответом о принятых мерах по учебнику английского языка, где Крым обозначен частью России. 8

Происшествия Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП Бывшему секретарю бурятского реготделения «Единой России» и бывшему вице-спикеру Народного хурала Баиру Жамбалову предъявлено обвинение в том, что он на автомобиле сбил 17-летнюю девушку и не оказал помощь еще живой пострадавшей. 80