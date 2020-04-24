Финансы
ИнтерфаксЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
В 2022 году ЦБ прогнозирует рост ВВП РФ в интервале 1,5-3,5% (вместо 2-3% по предыдущему прогнозу). На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
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с чего всё началось
Совет директоров Банка России на заседании в пятницу, 24 апреля, снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. с 6% до 5,5%. Такой ставка была до кризиса 2014 года.Вести.Ru24 апреля в 10:07
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Комментарии
Здоровье
Федеральный центр травматологии в Чебоксарах перепрофилируют
Чебоксары, 27 апреля 2020, 06:09 — REGNUM В столице Чувашии на базе федерального центра травматологии создадут коечный фонд для оказания помощи пациентам, заражённым коронавирусом.
REGNUM 23:09
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Новой Зеландии
RT на русском 21:32
Общество
В Свердловской области выявили еще 58 случаев коронавируса
За минувшие сутки в восьми муниципалитетах Свердловской области выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 06:57
Энергетика
Цена барреля нефти Brent поднялась выше 25 долларов
Стоимость барреля нефти марки Brent превысила отметку в 25 долларов, свидетельствуют данные торгов.
Взгляд.ру 21:08
Космос
За НЛО приняли запущенные в космос спутники жители КМВ
В социальных сетях региона Кавказские Минеральные Воды местные жители накануне вечером начали выкладывать посты, в которых сообщали о замеченном в небе НЛО Светящиеся цепочки, состоящие из нескольких объектов, были достаточно хорошо виды в Кисловодске, Ессентуках, Минеральных Водах и Пятигорске.
КМВ Новости 01:18
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что России удастся избежать взрывного пика заражений коронавирусом, однако для этого важно продолжить соблюдать ограничения в майские праздники.
ТАСС 07:15
Общество
Осипов предложил закрыть границы Забайкалья при неконтролируемом росте заболевших
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время оперативного совещания правительства 27 апреля предложил закрыть выезд и въезд в регион при неконтролируемом росте заболевших коронавирусом.
Чита.Ру 22:50
Шоу-бизнес
Максим Фадеев съехал от жены и сына
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в эфире программы «Ты не поверишь!» признался, что съехал в загородный дом от жены Натальи и сына Саввы.
Слово и Дело вчера в 08:56
Экономика
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
За последние два года объем банковских вкладов физических лиц вырос в России на 19,6%, или пять триллионов рублей.
РИА Новости 17:00
Общество
В России создадут мышей для испытания вакцины от коронавируса
Российские ученые создадут лабораторных мышей для испытания вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 22:51
Здоровье
В больницах в Ухане не осталось ни одного пациента с коронавирусом
В больницах китайского города Ухань в провинции Хубэй, который стал очагом вспышки коронавирусной инфекции, не осталось ни одного пациента с COVID-19, заявил официальный представитель государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн.
РИА Новости 03:47
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
Транспорт
Режим ЧС ввели в Амурской области из-за дефекта моста
В Благовещенске (Амурская область) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
Известия 07:59
Шоу-бизнес
Тимати жёстко ответил Ксении Собчак на очередную критику
Телеведущая считает, что многие отечественные знаменитости поднимают свои рейтинги дешёвыми способами, Тимати ответил Собчак ироничным постом в социальных сетях.
Дни24 вчера в 04:12
Политика
Секретное оружие русских: Америка сходит с ума из-за «тайной операции России»
Развенчивая миф о пресловутом «российском вмешательстве», американский эксперт пришел к выводу, что Вашингтон поверил в собственные слова о том, что секретным оружием русских стала рассерженная Америка.
Rusvesna.su 22:00
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
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РБК 17:04
Общество
В Минобороны рассказали, когда начнут работать призывные комиссии
В Минобороны РФ сообщили, что призывные комиссии в рамках весеннего призыва в армию начнут работать после 6 мая, а отправка новобранцев на военную службу начнется после 20 мая.
ТВК 22:54
Здоровье
В России выявлено 5966 новых пациентов с коронавирусом, в мире - более 2,8 миллиона случаев заражения
Ситуация с количеством зарегистрированных в России случаев заражения коронавирусом практически не меняется: за прошедшие сутки здесь зафиксировано 5966 новых диагнозов, днем ранее – примерно на сотню меньше.
Наша версия вчера в 06:35
Политика
Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Будущее России. Национальные проекты 10:42
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета 23:00
Общество
До 12 мая собираются продлить режим самоизоляции в Омске
В Омской области сообщения ряда местных СМИ о возможном продлении действующего режима самоизоляции почти на две недели (до 12 мая) вызвали большой общественный резонанс.
Байкал24 11:40
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын начал работать с документами
Лидер КНДР Ким Чен Ын начал работать с документами Глава северокорейского государства направил гражданам страны послание.
Экспресс газета 18:28
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 15:06
Политика
В Эстонии ответили украинцам на учебник с российским Крымом
Министерство образования и науки Эстонии направило письмо местному конгрессу украинцев с ответом о принятых мерах по учебнику английского языка, где Крым обозначен частью России.
Известия 09:39
Происшествия
Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП
Парламентарию предъявили обвинение в январском смертельном ДТП Бывшему секретарю бурятского реготделения «Единой России» и бывшему вице-спикеру Народного хурала Баиру Жамбалову предъявлено обвинение в том, что он на автомобиле сбил 17-летнюю девушку и не оказал помощь еще живой пострадавшей.
Коммерсантъ 07:50
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием в офисе
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RuNews24.ru 08:20
Общество
В Уфу из Дубая прилетели российские туристы
Более 100 российских туристов прилетели из Дубая в Уфу вывозным рейсом, жители Башкирии расположились на карантин в обсерваторе, остальные уехали по другим регионам на автобусах, сообщили в уфимском аэропорте.
РИА Новости 18:21