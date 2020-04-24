Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксБанк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
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Deita.ru21 апреля в 13:15
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Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
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Экономика

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