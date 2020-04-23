Финансы

КоммерсантъКоммерсантъЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

На прошлом заседании совета директоров ставка была сохранена на уровне 6%. До этого регулятор шесть раз подряд понижал ставку.
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с чего всё началось
Совет директоров Центробанка снизил
 ключевую ставку на 50 б.п. до 5,5%. Снижение соответствует консенсус-прогнозу большинства опрошенных Reuters аналитиков.
Ведомости06:30

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Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5%

РИА Новости06:31

Ожидаемое решение о снижении ключевой ставки ЦБ, скорее всего, не повлияет на курс рубля

ПРАЙМ05:43

Центробанк снизил ключевую ставку до 5,5% для поддержки экономики

Ведомости06:30

Центробанк снизил ключевую ставку

Банки.ру06:30

Вопрос недели: Какое решение примет ЦБ РФ по ключевой ставке?

DP.RU03:16

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% годовых

ТАСС06:31

Большинство аналитиков ждут снижения ставки ЦБ РФ сразу на 50 б.п

Финмаркет22 апреля в 09:34
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
1,5K
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
36
Общество

Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал в отставку

"Начальник ГУ МВД России по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 06:11
38
Экономика

Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева

Ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом МК.
Московский Комсомолец вчера в 11:48
3,6K
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
1K
Общество

Калининградские непродовольственные магазины откроют 29 апреля

Непродовольственные магазины в Калининградской области, работа которых была приостановлена из-за коронавируса, откроются 29 апреля, парикмахерские — 4 мая, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов.
РИА Новости 06:11
47
Общество

Граждане в регионах смогут оформить цифровой пропуск на 24 часа

Граждане смогут оформлять пропуск только на 24 часа.
Российская газета 03:59
1,6K
Политика

Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции в России

По мнению пресс-секретарь президента Дмитрия Пескова, есть еще она неделя, чтобы решить вопрос о продлении самоизоляции в России.
Газета.Ru 06:24
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Энергетика

В Кремле оценили прогнозы Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России

Ранее Эксперты Deutsche Bank предположили, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета будет достаточно на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Газета.Ru 06:16
1,7K
Общество

На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим

Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:20
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Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
398
Политика

В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете

В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
170
Общество

Власти Москвы оценили возможность смягчения мер на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
2
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
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Шоу-бизнес

В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой

"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 вчера в 04:38
21
Политика

МИД России вернул Украине две ноты по Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о возвращении двух нот по Крыму украинскому правительству.
NewInform вчера в 11:42
822
Общество

Российский ученый назвал сроки создания вакцины от коронавируса

По последним данным, в перечне кандидатных вакцин против COVID-19, сформированном ВОЗ, числятся 83 препарата, среди которых 77 находятся на стадии доклинических исследований, а еще шесть проходят клинические исследования на людях.
Известия 06:07
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Общество

Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года

Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 22 апреля в 06:22
124
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Здоровье

Пациентов неинфекционных стационаров в Москве проверят на коронавирус

Всех пациентов неинфекционных стационаров в Москве начнут проверять на коронавирусную инфекцию.
RT на русском 05:41
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Политика

Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
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Происшествия

Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве

Коммерсантъ вчера в 05:59
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
2,6K
Путешествия

Ростуризм предложил ввести в России многократные визы

"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
17
Общество

В Чехии гражданам разрешили свободно передвигаться по стране

Правительство Чехии отменило запрет на свободное передвижение граждан по стране.
Газета.Ru 05:55
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Общество

Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
57
Здоровье

В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
128
Политика

Трамп назвал солнечный свет убийцей коронавируса

Коронавирус погибает от воздействия прямого солнечного света за минуту, такое мнение высказал журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 18:31
478
Происшествия

В Ярославской области обрушился пешеходный мост

Посёлок городского типа Борисоглебский, Ярославская область, 22 апреля 2020, 16:38 — REGNUM В поселке Борисоглебский Ярославской области произошло обрушение пролета пешеходного моста через реку Устье.
REGNUM 22 апреля в 09:38
52
Общество

52 новых случая коронавируса выявили в Тульской области

Оперштаб сообщил о новых случаях заражения COVID-19 и выздоровления в Тульской области на 22 апреля.
Kursk.com 22 апреля в 05:05
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